Armata SUA și-a extins bombardamentele: Prima lovitură efectuată în Pacific în cadrul ofensivei împotriva traficanților de droguri

Un avion de vânătoare F/A-18E Super Hornet al Marinei SUA survolează puntea de zbor a portavionului USS Theodore Roosevelt din clasa Nimitz, care operează în Oceanul Pacific, pe 3 octombrie 2024, în apele internaționale. FOTO: Mc2 Ikia Walker/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Armata SUA a lansat marți seară un bombardament împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri în apele Oceanului Pacific, în largul coastelor Americii de Sud, a declarat miercuri un oficial american pentru Reuters.

Atacul este prima operațiune militară americană cunoscută în Pacific de la începerea noii ofensive împotriva traficului de droguri, care a dus până acum la cel puțin șapte lovituri aeriene în Caraibe și a crescut dramatic tensiunile dintre Statele Unite și două țări sud-americane – Venezuela și Columbia.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, nu a furnizat detalii suplimentare, dar a spus că pe navă se aflau mai multe persoane – suspectate de contrabandă – în momentul atacului.

Cel mai recent atac, despre care a relatat prima dată postul american de televiziune CBS News, a venit loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

Experții juridici au pus sub semnul întrebării motivul pentru care armata americană efectuează atacurile, în loc ca ele să fie derulate de Paza de Coastă, care este principala agenție americană de aplicare a legii maritime. Aceiași experți se întreabă și de ce autoritățile americane nu fac alte eforturi pentru a opri transporturile înainte de a recurge la atacuri mortale.