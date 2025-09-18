Armata ucraineană a lansat contraofensiva pe frontul de est, anunță Zelenski. Cât teritoriu a recucerit, în două dintre cele mai fierbinți sectoare de luptă

Zaporojie, Ucraina, 12 decembrie 2024. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, stânga, și generalul de brigadă Hennadii Shapovalov, dreapta, în timpul unei vizite la divizia Petro Kalnyshevskyi a Brigăzii 27 de Artilerie-Rachete care luptă pe linia frontului. Sursa foto: Ukraine Presidents Office / Alamy / Alamy / Profimedia

Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări, a afirmat joi președintele Volodimir Zelenski, după ce a vizitat regiunea Donețk, informează Reuters și The Kyiv Independent.

„De fapt, forțele noastre au privat ocupantul de posibilitatea de a desfășura o operațiune ofensivă pe scară largă, pe care (rușii) o planificau de mult timp și pe care contau”, a declarat el, într-un discurs video.

Forțele ucrainene au recucerit 160 de kilometri pătrați (62 de mile pătrate) de la începutul operațiunii, a mai susținut liderul ucrainean, adăugând că peste 170 de kilometri pătrați și alte nouă localități au fost „eliberate de ocupanți”.

Liderul de la Kiev nu a specificat când a început operațiunea. El a descris luptele în derulare ca fiind intense în zona orașului Dobropillia, o zonă care a cunoscut avansuri rapide ale rușilor la mijlocul lunii august, și în jurul hub-ului strategic Pokrovsk.

Șapte așezări au fost recucerite în sectoarele de front de la Dobropillia și Pokrovsk în timpul operațiunii, a precizat Zelenski, citând un raport al șefului armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi.

Agenția Reuters menționează că nu a putut verifica situația actuală de pe câmpul de luptă, descrisă de Zelenski, în războiul care se desfășoară de mai bine de trei ani și jumătate.

Trupele ucrainene au luat prizonieri, de asemenea, aproape 100 de soldați ruși, potrivit președintelui ucrainean, care a menționat operațiunea în desfășurare din Donețk și într-o postare pe pagina lui de pe rețeaua de socializare X.

„Ucraina își apără în mod legitim pozițiile și teritoriul”, a scris Zelenski, în acest mesaj. „Zădărnicim toate planurile Rusiei — planurile de a distruge statul nostru”, a mai afirmat el.

Mesajul integral al lui Zelenski, publicat pe X

„Regiunea Donețk. M-am întâlnit cu soldații noștri care participă la contraofensiva de la Dobropillia. Am discutat cu apărătorii, le-am mulțumit pentru realizările lor și le-am înmânat distincții de stat. De asemenea, am primit un raport de la comandantul suprem Oleksandr Sîrskîi cu privire la progresul operațiunii, situația generală de pe front și planurile viitoare.

Pas cu pas, soldații eliberează teritoriul nostru: de la începutul operațiunii, au fost recuperați 160 de kilometri pătrați și șapte așezări, iar nouă așezări și peste 170 de kilometri pătrați au fost eliberați din mâinile ocupanților. Aproape o sută de invadatori au fost luați prizonieri, iar doar în ultimele săptămâni, rușii au suferit mii de pierderi, atât răniți, cât și morți.

Le mulțumesc războinicilor noștri pentru rezistența lor. Sunteți un adevărat exemplu pentru Forțele Armate ale Ucrainei și pentru toți războinicii Forțelor noastre de Apărare. Vă sunt recunoscător pentru curajul vostru”.

Donetsk Region. I met with our warriors taking part in the Dobropillia counteroffensive. I spoke with the defenders, thanked them for their achievements, and presented them with state awards. I also received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the progress of… pic.twitter.com/QgNH0GoLDr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Donețk, epicentrul luptelor

Regiunea estică Donețk, care este ocupată doar parțial de armata rusă, dar pe care Moscova vrea ca Ucraina să o abandoneze înainte de încheierea oricărui fel de acord de pace, rămâne epicentrul celor mai intense lupte.

Joi, un atac cu bombe ghidate rusești a ucis cinci civili în Kostiantynivka, oraș situat la aproximativ 40 de kilometri (25 mile) de Dobropillia.

Forțele ruse s-au apropiat la 8 kilometri de oraș, care a servit mult timp ca un centru logistic crucial pentru trupele ucrainene ce apără acolo o porțiune a liniei frontului.

Rușii au atacat infrastructura feroviară din centrul Ucrainei

Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară și au rănit cinci persoane în regiunea Poltava din centrul Ucrainei, au anunțat joi oficialii ucraineni, au relatat anterior agențiile Reuters și Agerpres.

În districtul Mîrhorod, un atac a rănit o persoană și a provocat incendii, a afirmat guvernatorul regional Volodimir Kohut, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzalizniția a precizat că atacul a întrerupt temporar curentul electric în mai multe gări și a provocat întârzieri de până la trei ore pentru trenurile de pasageri.

În ultimele luni, forțele ruse au atacat puternic infrastructura feroviară ucraineană, inclusiv prin lovituri asupra nodurilor feroviare din regiunile Harkov și Donețk, precum și perturbări în regiunea Kirovohrad.

Un atac cu drone, efectuat seara târziu în regiunea Poltava, a avariat și o stație de alimentare cu combustibil, provocând un incendiu și rănind alte patru persoane, conform serviciilor de urgență.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că au doborât 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia și au raportat 26 de lovituri de drone în șase locuri.