Armata ucraineană anunță un eșec al trupelor ruse într-un punct-cheie înainte de discuția lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump

În timp ce pe plan diplomatic, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor discuta miercuri cu Donald Trump pentru a încerca să-l convingă să nu cedeze în fața liderului rus Vladimir Putin, armata Kievului anunță un eșec al forțelor ruse pe câmpul de luptă.

Forțele Moscovei „încearcă fără succes să pătrundă și să obțină cu cap de pod” în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, în nord-estul țării, potrivit armatei ucrainene, în timp ce Rusia continuă ofensiva pe câmpul de luptă înaintea summitului istoric Trump- Putin, care va avea loc în Alaska în doar câteva zile, relatează CNN.

Grupul de forțe ucrainene Dnipro a declarat miercuri într-un comunicat că a „neutralizat” aceste încercări de avansare în Kupiansk.

Kupiansk este un oraș cheie situat la intersecția a două drumuri importante de aprovizionare și găzduiește un nod feroviar și infrastructură logistică. Avansarea în Kupiansk ar permite Rusiei să pătrundă mai adânc în regiunea Harkov.

Anunțul armatei de la Kiev vine la o zi după ce grupul ucrainean de monitorizare a câmpului de luptă DeepState a anunțat că forțele ruse avansează spre Dobropillia, care se află în apropierea orașului strategic Pokrovsk.

Oficialii ucraineni au recunoscut cu o zi în urmă că apărarea lor din apropierea Dobropillia a fost infiltrată de grupuri de forțe ruse, dar au subliniat că este vorba de un număr redus de soldați și că acest lucru nu înseamnă că Rusia a preluat controlul asupra teritoriului.

Forțele ruse au înregistrat noi avansuri în orașul Nikanorivka din regiunea Donețk, situat în aceeași zonă cu Dobropillia, precum și avansuri în două sate din sudul Kostiantinivka, potrivit DeepState.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Moscova încearcă să creeze percepția distorsionată „că Rusia avansează, în timp ce Ucraina pierde” înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin de vineri.

În același timp, Zelenski a declarat că Rusia „se pregătește pentru o operațiune ofensivă, credem noi, în trei direcții. Direcțiile principale sunt Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka”.

Președintele Donald Trump urmează să aibă discuții atât cu liderii europeni, care sprijină Kievul, cât și cu omologul său ucrainean, înainte de a se vedea vineri cu Vladimir Putin în statul american Alaska.