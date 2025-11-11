Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din Zaporojie

Imagine din Zaporojie, Ucraina, din 30 octombrie 2025. Credit: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Armata ucraineană a anunțat marți că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, după lupte intense cu forțele ruse, transmite dpa, conform Agerpres.

La nord-est de orașul Huliaipole se dau în continuare lupte între ucraineni și ruși pentru satele Iablukove, Rivnopilia și Sodolke, a informat pe Facebook Grupul de Armată Sud.

Ordinul de retragere a fost dat după „distrugerea de facto a tuturor adăposturilor și fortificațiilor” cu lovituri de artilerie.

Observatorii militari raportaseră deja o străpungere rusească în secțiunea respectivă a frontului, iar armata rusă a afirmat că a cucerit mai multe obiective.

Ucraina rezistă invaziei ruse de peste trei ani și jumătate. În special în regiunile Harkov și Donețk din est, forțele ucrainene se retrag încet dar continuu de câteva luni, sub presiunea Rusiei.