Art Safari New Museum și Comisia Națională pentru UNESCO din România lansează campania „Hai la Muzeu!”

Comisia Națională a României pentru UNESCO, în parteneriat cu Art Safari New Museum, lansează campania națională „Hai la Muzeu!”, care se va desfășura în perioada 2 – 19 iunie 2026. Inițiativa vine în sprijinul școlilor și cadrelor didactice, oferind elevilor din învățământul primar și gimnazial acces gratuit la o serie de muzee din municipiul București.

Campania încurajează școlile și cadrele didactice să iasă din formatul clasic al orelor de curs și să folosească resursele muzeale ca instrumente educaționale valoroase, oferindu-le elevilor experiențe practice interesante, chiar înainte de vacanța de vară.

Muzeele partenere sunt: Art Safari New Museum, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.

Ghidul exploratorului la muzeu

Campania se adresează exclusiv grupurilor școlare din ciclul primar și gimnazial (clasele 0- VIII), însoțite de cadre didactice. Accesul în muzeele partenere este complet gratuit atât pentru elevi, cât și pentru profesorii însoțitori. În cadrul fiecărei vizite, un specialist va oferi o introducere în activitatea muzeului și a colecțiilor găzduite de acesta.

Fiecare grup participant va primi un material educațional interactiv conceput special pentru această campanie, Ghid cu reguli de conduită la muzeu. Ghidul prezintă regulile de comportament în muzeu într-un limbaj accesibil și atractiv, adaptat vârstei, și include o misiune practică și un spațiu dedicat pentru desen și reflecție personală.

Cum se pot înscrie școlile

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin completarea formularului disponibil pe https://www.artsafari.ro/kids/. Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierii, fiecare muzeu putând primi două grupuri școlare pe zi (a câte maximum 20 de elevi și doi însoțitori). Confirmarea vizitei se face prin e-mail, după realizarea programării. Pentru întrebări, cadrele didactice pot contacta echipa organizatoare pe adresa de mail expo@artsafari.ro.

Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Art Safari este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educațională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

Comisia Națională a României pentru UNESCO, înființată în anul 1956, promovează valorile și obiectivele UNESCO în domeniile educației, științei și culturii, contribuind astfel la dezvoltarea cooperării internaționale. Prin activitatea sa, aceasta sprijină inițiative, programe și parteneriate relevante pentru protejarea patrimoniului, promovarea educației de calitate și consolidarea participării României în rețelele și mecanismele UNESCO.

