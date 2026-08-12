ARTEXIM aduce Poema Română de George Enescu într-o experiență imersivă, de Ziua Enescu, la MINA

Pe 19 august 2026, ziua în care se împlinesc 145 de ani de la nașterea lui George Enescu, publicul este invitat să descopere, cu acces gratuit, proiecția George Enescu – Poema Română: Immersive Experience, o experiență audiovizuală care transpune muzica lui Enescu într-un spațiu imersiv, prin întâlnirea dintre muzică, imagine și tehnologie.

Pentru al treilea an consecutiv, ARTEXIM, organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, sărbătorește Ziua Enescu la MINA – Museum of Immersive New Art, printr-un eveniment dedicat personalității și moștenirii artistice a lui George Enescu.

George Enescu – Poema Română: Immersive Experience reprezintă o călătorie audiovizuală inspirată de viața și opera lui George Enescu, construită în jurul uneia dintre lucrările fundamentale ale începutului său de carieră: Poema română, op. 1.

Compusă în 1897, când George Enescu avea doar 16 ani, Poema română este prima lucrare căreia compozitorul i-a atribuit un număr de opus, gest revelator pentru exigența artistică pe care tânărul muzician o avea deja față de propria creație. Prima audiție absolută a avut loc la Paris, în 1898, și s-a bucurat de un important succes de critică. Pascal Bentoiu, unul dintre cei mai importanți exegeți ai operei enesciene, considera Poema română drept prima lucrare românească de amploare care a reușit să se impună într-unul dintre marile centre muzicale ale lumii.

Destinul lucrării avea să fie însă marcat și de istoria României. Finalul Poemei române integrează într-o formă orchestrală Imnul Regal compus de Eduard Hübsch, motiv pentru care, după abolirea monarhiei, în 1947, lucrarea nu a mai putut fi interpretată public timp de peste patru decenii. După 1989, dirijorul Horia Andreescu a fost cel care a readus-o în repertoriul concertistic românesc, la Ateneul Român.

Experiența prezentată la MINA pornește de la o înregistrare realizată de Electrecord în anii ’90, cu Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu, fonogramă pusă la dispoziție prin parteneriatul cu Electrecord.

Componenta vizuală, realizată de Les Ateliers Nomad, transformă audiția într-o experiență care înconjoară spectatorul și creează un dialog între sunet, imagine, spațiu și tehnologie. Proiecția include fotografii ale lui George Enescu din diferite etape ale vieții și carierei sale, unele dintre acestea animate cu ajutorul inteligenței artificiale, precum și secvențe vizuale care evocă universul artistic al compozitorului și impactul său asupra generațiilor care i-au urmat.

Prin această experiență, publicul de toate vârstele este invitat nu doar să asculte Poema română, ci să pătrundă într-un univers construit în jurul muzicii sale și să îl descopere pe George Enescu prin mijloacele de expresie ale prezentului.

George Enescu – Poema Română: Immersive Experience va avea șase proiecții miercuri, 19 august 2026, la MINA – Museum of Immersive New Art, începând cu ora 18:30, la intervale de 30 de minute (18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00).

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, iar accesul se realizează pe baza unui bilet gratuit, rezervat în prealabil prin platforma Eventim.ro, pentru intervalul orar ales. Este necesară rezervarea unui bilet pentru fiecare participant, inclusiv pentru copii.

Rezervări:

https://www.eventim.ro/eventseries/george-enescu-poema-roman-4207424/

Trailer: George Enescu – Poema Română: Immersive Experience

https://www.youtube.com/watch?v=7dyd9Rw2lAU

Ziua Enescu la MINA face parte din demersurile prin care ARTEXIM își continuă misiunea de a păstra vie moștenirea lui George Enescu și de a o aduce mai aproape de publicul contemporan. Festivalul și Concursul Internațional George Enescu duc mai departe, prin generații succesive de artiști și prin noi forme de întâlnire cu publicul, valorile asociate numelui lui George Enescu: excelența, creativitatea, generozitatea și deschiderea către lume.

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