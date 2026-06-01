Articol emoționant CTP despre Sorana Cîrstea: „Cea mai talentată jucătoare din generația Simona Halep”

Am afirmat odată că jucătoarea cea mai talentată din generația Simona Halep este… Sorana Cîrstea! Simona s-a cam supărat, dar am explicat că, pentru a fi o mare campioană, sunt necesare mai multe calități, talentul este doar una, scrie Cristian Tudor Popescu, în GOLAZO.ro.

Am văzut, în cei 60 de ani trăiți în tenis, multe talente românești remarcabile care au rămas la periferia tenisului mare.

Până acum câțiva ani, o puneam și pe Sorana în această categorie. În vreme ce Simona triumfa, având, pe lângă talent, o constanță deosebită în joc, viteză de deplasare stânga-dreapta superioară, rezistență fizică și, în primul rând, un mental mult mai puternic decât al Soranei.

