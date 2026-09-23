Articolele care l-au înfuriat pe Trump în lupta cu trei instituții media: dezvăluiri despre războiul din Iran, Partidul Republican și propria administrație

Administrația este nemulțumită deoarece cele trei instituții – Politico, MS Now și CNN – au publicat informații sensibile de securitate națională, dar și materiale despre „atmosfera neplăcută” de la o convenție republicană, printre altele.

Președintele Donald Trump a solicitat unei instanțe federale să îi permită să decidă care sunt instituțiile media ce au acces la Casa Albă, încercând să anuleze un precedent vechi de zeci de ani care oferă protecție extinsă jurnaliștilor care lucrează în Aripa de Vest.

Într-un memoriu depus marți seara la instanță, Departamentul de Justiție a apărat decizia lui Trump de a interzice accesul Politico, CNN și MS Now la Casa Albă, spunând că aceasta este o măsură motivată de faptul că aceste instituții media au publicat informații sensibile ale statului.

„Președintele a stabilit că reclamanții nu au respectat standardele jurnalistice profesionale minime prin publicarea de informații clasificate și de securitate națională”, scrie în memoriul lui Trump, citat de Politico.

Ce articole l-au nemulțumit pe Trump

Documentul reprezintă un răspuns la o acțiune în justiție de urgență intentată de cele trei organizații de știri care solicită restabilirea imediată a accesului lor în Aripa de Vest.

În memoriu, administrația Trump a citat mai multe articole publicate de fiecare dintre acestea, inclusiv relatări despre starea războiului cu Iranul, stocurile epuizate de muniție ale SUA și detalii privind o anchetă legată de o scurgere de informații referitoare la articole defavorabile despre directorul FBI, Kash Patel.

Documentul critică Politico pentru publicarea unui document informativ pe care Serviciul Secret l-a furnizat republicanilor din Senat pentru a justifica construirea noii săli de bal a președintelui la Casa Albă.

Memorandumul Departamentului Justiției a atașat, de asemenea, scrisori pe care administrația le-ar fi trimis fiecărei instituții de presă marți dimineață, citând acele articole ca bază pentru decizia lui Trump de a le revoca accesul la Casa Albă, acordându-le termen până vineri pentru a contesta această decizie.

Cu toate acestea, scrisorile – care nu sunt semnate și nu apar pe hârtie cu antet oficial – nu susțin că vreuna dintre știrile citate conținea informații clasificate. În plus, unele dintre exemple nu par să aibă absolut nicio legătură cu securitatea națională.

Scrisoarea adresată Politico, spre exemplu, critică un reportaj care descria o „atmosferă” neplăcută la recenta convenție republicană, desfășurată în Texas, înainte de alegerile din noiembrie.

Administrația cere anularea unui precedent vechi de jumătate de secol

Avocații Departamentului Justiției recunosc că aceste scrisori trimise a posteriori nu pot satisface cerințele unui precedent vechi de 49 de ani al Curții de Apel a Circuitului din Washington, D.C., în cauza Sherrill v. Knight, care a concluzionat că guvernul nu poate interzice în mod selectiv accesul agențiilor de știri în spațiile de presă ale Casei Albe pe baza punctului de vedere perceput al materialelor acestora.

Departamentul de Justiție solicită prin urmare instanțelor să anuleze decizia din cazul Sherrill – și, odată cu aceasta, dreptul legal al agențiilor de presă la acces egal la zona de presă a Casei Albe.

Departamentul îndeamnă instanțele să extindă, în schimb, o altă hotărâre a Curții de Apel din Districtul Columbia din anul trecut, care a constatat că președintele are probabil autoritatea de a limita în mod selectiv accesul la zonele cele mai sensibile ale complexului Casei Albe, precum Biroul Oval.

Procesul intentat de cele trei instituții media

Politico, CNN și MS Now au intentat luni un proces, susținând că revocarea acreditărilor reporterilor lor încalcă Primul Amendament. De asemenea, acestea solicită o ordonanță de restricție temporară care să oblige Casa Albă să restabilească accesul pe durata desfășurării procesului.

Judecătorul districtual american Timothy Kelly, numit de Trump, a stabilit deja o primă audiere pentru miercuri.

Un avocat al agențiilor de știri, Theodore Boutrous Jr., a declarat că memoriul Departamentului de Justiție nu a fost convingător.

„Este un răspuns extrem de slab. Așteptăm cu interes audierea”, a spus el.

Kelly a prezidat deja o dispută juridică similară în 2018, declanșată de revocarea de către administrația Trump a acreditării corespondentului CNN la Casa Albă, Jim Acosta, în urma unei dispute privind comportamentul acestuia la o conferință de presă.

Judecătorul a emis o hotărâre rapidă în favoarea lui Acosta, ordonând Casei Albe să îi restituie permisul de acces permanent.

Kelly nu a avut ocazia să analizeze cazul în detaliu, deoarece acesta a fost clasat la câteva zile după ce oficialii au declarat că vor renunța la retragerea acreditării lui Acosta.