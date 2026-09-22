Presa interzisă la Casa Albă a luat o decizie care l-a suprins chiar și pe Trump, când a ajuns la sediul ONU

„Sunt surprins că CNN este aici să relateze despre mine, n-ar trebui să fiți aici”, a spus Trump marți, în timp ce intra în clădirea Națiunilor Unite, din New York, și se adresa unui grup de reporteri. „Ați spus că nu o să mai relatați despre mine”.

În timp ce CNN, MS NOW și Politico așteaptă miercuri o audiere în instanță cu privire la decizia lui Donald Trump de a le interzice accesul în incinta Casei Albe, reporterii acestor publicații internaționale au acoperit totuși, marți, subiectul vizitei președintelui american la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, folosind acreditări media eliberate de ONU.

CNN nu a anunțat că va înceta să acopere subiectele legate de Trump, notează Reuters.

Trump a anunțat interdicția vineri pe rețelele de socializare, afirmând că cele trei mari publicații „nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant FICȚIUNE și MINCIUNI atunci când relatează despre președintele Statelor Unite” și și-a apărat decizia într-o altă postare, luni.

Publicațiile i-au dat în judecată pe Trump și pe alți membri ai administrației sale luni, susținând că această măsură încalcă protejarea libertății de exprimare și a libertății presei prevăzută de Primul Amendament al Constituției SUA. Acestea solicită o ordonanță de restricție temporară pentru a bloca măsura lui Trump la tribunalul federal din Washington, D.C., audierea fiind programată pentru miercuri în fața judecătorului districtual american Timothy Kelly.

Tot luni, CBS, ABC, NBC și Fox News au anunțat că se retrag din grupul de presă de la Casa Albă, în semn de solidaritate cu CNN, al cincilea post ce face parte din acest dispozitiv și care a primit interdicție la Casa Albă.

Mai târziu, marți, Trump a fost întrebat de jurnaliștii din New York dacă va permite mass-media să revină la Casa Albă în cazul în care instanța se va pronunța împotriva interdicției.

Trump a afirmat că „acesta este un judecător care nu este tocmai imparțial”. Liderul american a adăugat: „Dar eu vorbesc despre securitatea națională. Cred că avem dreptul să eliminăm știrile false”.

Trump l-a numit pe Kelly în funcția de judecător în 2017, în timpul primului său mandat prezidențial. Kelly a dat o hotărâre împotriva lui Trump în 2018, într-un caz care a implicat un jurnalist de la CNN ce a dat în judecată administrația după ce i-a fost revocat permisul de presă pentru Casa Albă.

Conflicte cu presa

Președinții din trecut s-au confruntat cu presa, dar campania lui Trump împotriva mass-mediei a fost fără precedent. El a răsturnat tradiții vechi de zeci de ani, refuzând accesul de bază multor organizații importante de știri, lansând atacuri personale la adresa jurnaliștilor pentru relatările lor și favorizând canalele media considerate mai favorabile administrației. De asemenea, a intentat procese împotriva mai multor instituții de presă.

CNN este una dintre cele cinci organizații de știri – alături de ABC, CBS, Fox News și NBC – care alcătuiesc grupul principal de televiziuni acreditate la Casa Albă. Acestea împart costurile acoperirii mediatice a activității președintelui, organizează pe rând transmisiunile și distribuie materialele video către posturile de televiziune din toată țara.

CNN urma să asigure luni acoperirea mediatică a călătoriei lui Trump la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, dar nu a putut furniza un flux comun. Ca răspuns, celelalte rețele majore de televiziune au suspendat acoperirea mediatică a evenimentelor legate de președinte.

În încercarea de a umple acest vid, Casa Albă a lansat luni un canal de streaming intitulat „Trump TV”. Casa Albă a anunțat că acest canal va difuza imagini video și momente importante din ceea ce numește realizările administrației Trump. Un apărător al libertății presei a afirmat că acest demers echivalează cu „o dietă constantă de propagandă guvernamentală”.

În cadrul unui interviu acordat marți în cadrul emisiunii „Today” de la NBC, șeful diplomației americane, Marco Rubio, nu a răspuns la o întrebare referitoare la eventualele modificări pe care le va aduce grupului de jurnaliști care îl însoțesc în deplasări.

Când a fost întrebat dacă anumite instituții media ar trebui interzise pentru că președintelui nu îi place modul în care acestea relatează, Rubio a repetat o opinie exprimată cu o zi înainte de vicepreședintele JD Vance, afirmând, în mod eronat, că instituțiile respective nu au fost interzise, deși, de fapt, acestea și-au pierdut accesul în incinta Casei Albe.

„Nu sunt interzise. … Nu închidem CNN. … Pur și simplu nu li se permite să lucreze din spațiul de lucru de la Casa Albă”, a spus Rubio.