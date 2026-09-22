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Actualitate

Presa interzisă la Casa Albă a luat o decizie care l-a suprins chiar și pe Trump, când a ajuns la sediul ONU

Andrei Stan
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În timp ce CNN, MS NOW și Politico așteaptă miercuri o audiere în instanță cu privire la decizia lui Donald Trump de a le interzice accesul în incinta Casei Albe, reporterii acestor publicații internaționale au acoperit totuși, marți, subiectul vizitei președintelui american la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, folosind acreditări media eliberate de ONU.

„Sunt surprins că CNN este aici să relateze despre mine, n-ar trebui să fiți aici”, a spus Trump marți, în timp ce intra în clădirea Națiunilor Unite, din New York, și se adresa unui grup de reporteri. „Ați spus că nu o să mai relatați despre mine”.

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