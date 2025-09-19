Articolul 4 al tratatului NATO, invocat pentru a doua oară în mai puțin de zece zile, după incidentele cu aeronave rusești. Ce prevede această clauză

Estonia a solicitat oficial consultări NATO în temeiul Articolului 4, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia, un gest făcut și de Polonia în urmă cu aproape zece zile, când spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești, a anunțat premierul Kristen Michal, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj pe platforma X, premierul eston a confirmat că trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian și au fost interceptate de aparate NATO, fiind „forțate să se retragă”.

„O asemenea încălcare este complet inacceptabilă”, a declarat Michal.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, în apropiere de Insula Vaindloo. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite. Acestea au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

„Incursiunea, fără precedent de brutală”

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest față de cele întâmplate.

„Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Însă incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat ministrul de externe, Margus Tsahkna.

„Încercările tot mai mari ale Rusiei de a testa frontiere și agresivitatea sa în creștere trebuie întâmpinate cu o intensificare rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat șeful diplomației estone.

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 al Tratatului prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Ultima oară când a fost cerută activarea acestui articol a fost chiar în urmă cu aproape zece zile. Decizia a fost luată de Polonia, după incursiunea dronelor rusești.

„Ne lăsăm o marjă de manevră pentru mai târziu”, a explicat atunci expertul polonez în securitate Marek Swierczynski, citat de The Economist, făcând referire la Articolul 5 al Tratatului.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat, la rândul său, că incursiunea dronelor rusești a fost „o provocare intenționată împotriva NATO”, dar nu un atac în sens militar, deoarece nu au fost produse victime sau distrugeri. „Ne concentrăm pe forță și unitate, dar nu ne vom lăsa provocați”, a afirmat el.