ULTIMA ORĂ: Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent de brutală” / Un nou incident, după cele cu drone din Polonia și România

Spațiul aerian eston a fost încălcat de avioane militare ruse, vineri, au declarat surse europene și din cadrul NATO pentru Reuters. Avioanele de luptă au survolat spațiul aerian eston timp de aproape 12 minute, tranmiste și televiziunea publică din Estonia.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, în apropiere de Insula Vaindloo, scrie televiziunea publică din Estonia. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite, mai notează ERR.

Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest față de cele întâmplate.

„Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Însă incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat ministrul de externe, Margus Tsahkna.

„Încercările tot mai mari ale Rusiei de a testa frontiere și agresivitatea sa în creștere trebuie întâmpinate cu o intensificare rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat șeful diplomației estone.

În această lună, dronele Rusiei au încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o altă dronă rusească a navigat vreme de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

