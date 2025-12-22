„Aş merge până la capăt dacă Putin spune nu”. O influentă voce din tabăra lui Trump, pledoarie pentru trimiterea rachetelor Tomahawk către Ucraina

Washingtonul ar trebui să intensifice dramatic presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin furnizarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, dacă președintele rus Vladimir Putin refuză să accepte o soluție negociată a conflictului, a afirmat duminică senatorul american Lindsey Graham.

„Dacă (Putin) va refuza de data aceasta, iată ce sper că va face președintele (Donald) Trump: să semneze proiectul meu de lege, care are 85 de susținători, și să impună tarife țărilor precum China, care cumpără petrol rusesc ieftin. Să declare Rusia stat sponsor al terorismului pentru răpirea a 20.000 de copii ucraineni. Și, cel mai important, să confişte navele care transportă petrol rusesc aflat sub sancțiuni, aşa cum face în Venezuela”, a declarat Graham în emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

„Dacă Putin spune nu, trebuie să schimbăm radical jocul, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei pentru a lovi fabricile de drone şi rachete care există în Rusia. Aş merge până la capăt dacă Putin spune nu”, a adăugat senatorul republican, citat de The Kyiv Independent.

Graham a susținut că eforturile diplomatice actuale riscă să permită Moscovei să obțină câștiguri suplimentare sub acoperirea negocierilor. „Continuăm să angajăm Rusia (în discuții, n.r.)… iar el (Putin, n.r.) respinge toate eforturile noastre”, a spus senatorul american, adăugând că Putin „va continua să cucerească Donbasul cu forța până când vom crește presiunea”.

Comentariile lui Graham, considerat unul dintre cei mai influenți senatori republicani, vin în contextul în care oficialii ucraineni și americani au încheiat o nouă rundă de negocieri în Florida, duminică, 21 decembrie, ca parte a eforturilor Washingtonului de a finaliza un acord de pace.

Întâlnirea a urmat negocierilor dintre Ucraina și SUA, de pe 19 decembrie, și discuțiilor dintre SUA și Rusia din 20 decembrie, de la Miami.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care a condus delegația de la Kiev, a transmis că discuțiile cu reprezentanții SUA și europeni au fost constructive.

„În ultimele trei zile, în Florida, delegația ucraineană a avut o serie de întâlniri productive și constructive cu partenerii americani și europeni. … Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci drepte și durabile”, a scris Umerov, într-un mesaj publicat în mediul online.

Discuțiile s-au concentrat pe un plan de pace revizuit, în 20 de puncte, pe posibile garanții de securitate pentru Ucraina și pe măsurile de dezvoltare economică pe termen lung. „Abordarea noastră este că totul trebuie să fie fezabil – fiecare măsură crucială pentru pace, securitate și reconstrucție”, a spus președintele Volodimir Zelenski, într-o declarație separată după ce Umerov l-a informat despre negocierile de la Florida.

Afirmațiile de duminică ale lui Graham ar putea reînvia o dezbatere care a reapărut la începutul toamnei. Pe 2 noiembrie, președintele american Donald Trump a declarat că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, spunând reporterilor: „Nu, nu chiar… lucrurile se pot schimba, dar în acest moment nu intenționez să fac acest lucru”.

Pentagonul a indicat că dispune de stocuri suficiente în cazul în care se va lua o decizie politică privind transferul acestor arme. Rachetele Tomahawk, capabile să atingă ținte aflate la o distanță de 1.600 până la 2.500 de kilometri, ar permite Ucrainei să lovească obiective militare aflate în adâncimea teritoriului Rusiei – un pas care, potrivit unui avertisment al lui Putin, ar marca „o nouă etapă calitativă de escaladare” a războiului.