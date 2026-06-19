Așa arată PUZ-ul „investiției dirijate” după ce Veștea a luat 600.000 de euro de la dezvoltatorul imobiliar. Dintr-o fâneață, au primit autorizare pentru resort de lux cu trei blocuri, în mai puțin de șase luni

În mai puțin de șase luni, 4,6 hectare de fâneață din extravilanul Râșnovului au fost transformate prin documente urbanistice într-un teren destinat unui resort hotelier. Siteul de investigații Snoop publică astăzi PUZ-ul. Primarul Adrian Veștea a semnat documentele-cheie imediat după ce i-a vândut aceluiași dezvoltator un teren și a încasat echivalentul în lei a 600.000 de euro.

Trecerea a peste 4 hectare de fâneață de la extravilan la intravilan este menționată ca obiectiv în PUZ și a fost obținută rapid.

Experții consultați de Snoop spun că ritmul în care au fost obținute avizele și aprobările a fost neobișnuit de rapid pentru o investiție de asemenea dimensiuni.

În plus, între PUZ-ul aprobat de CJ Râșnov pe 25 martie 2008 și certificatul de urbanism semnat de primarul Veștea trei zile mai târziu, pe 28 martie 2008, apar și două etaje în plus, la două dintre cele trei blocuri.

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Politicianul liberal Adrian Veștea a vândut în august 2007, pe vremea când conducea ca primar orașul Râșnov, un teren către firma North Capital Baltikum pentru 2,1 milioane de lei (circa 600.000 euro), conform declarației sale de avere.

Două luni mai târziu, în calitate de primar, Veștea aproba documentele care au permis aceleiași companii să construiască în Valea Glăjăriei un complex de lux, Cold Mountain Luxury Resort, potrivit documentelor oferite publicului de Snoop.

Astăzi siteul independent a publicat partea a doua a investigației.

Succesiunea tuturor acestor evenimente demonstrate cu acte ridică întrebări privind un posibil conflict între interesul privat al lui Veștea și responsabilitățile sale publice, afirmă mai mulți specialiști în urbanistică, consultați de Snoop.

Cronologia celor șase luni

Veștea vinde o fâneață către firma North Capital Baltikum, în august 2007. Două luni mai târziu primarul Veștea semnează certificatul de urbanism prin care urmează să se schimbe destinația pentru o fâneață de 4 hectare. Pornește PUZ-ul pentru dezvoltator. În cinci luni PUZ-ul este avizat și aprobat: octombrie 2007-martie 2008. La trei zile după aprobarea PUZ-ului, Veștea semnează certificatul de urbanism pentru construire. În încă trei săptămâni firma primește autorizația de construire, pe 23 aprilie 2008. Asta înseamnă că în doar trei săptămâni, firma a obținut toate avizele necesare.

Snoop publică PUZ-ul pentru complexul Cold Mountain Luxury Resort din 2008.

Experții consultați de Snoop atrag atenția asupra vitezei cu care au fost obținute avizele și emisă autorizația, deloc specifică procedurilor din urbanism, cu atât mai puțin în anii 2007-2008.

Deși în certificatul de urbanism sunt bifate ca necesare anumite avize, din documentele publice puse la dispoziție de Primăria Râșnov nu reiese în mod clar dacă acestea au fost și obținute.

Avizele care vin de la diverse instituții publice stau la baza aprobării PUZ-ului și obținerii avizului de la Consiliul Județean Brașov. Deci, în teorie, și aceste avize au fost obținute.

Intervalul de mai puțin de o lună între aprobarea PUZ-ului și emiterea autorizației de construire de către Veștea este ieșit din comun pentru un proiect de asemenea dimensiuni, spune și Dan Trifu, președinte al Fundației Eco-Civica și expert în urbanism. „Nu știu când au luat toate avizele”, afirmă Trifu.

Din experiența sa de peste 20 de ani în domeniu, parcurgerea tuturor etapelor de avizare, de consultare și a termenelor pentru eventualele contestații într-un timp atât de scurt este imposibilă.

„Toți se plâng de cât durează să obțină avizele. Numai la Mediu se așteaptă trei luni. Niciodată nu a reușit cineva să scurteze acest timp, pentru că presupune și etapa de consultare publică”, explică și un fost arhitect-șef de județ cu vastă experiență în proiecte de urbanism.

Iar asta nu e tot. Două etaje au apărut în trei zile, exact când a semnat primarul Adrian Veștea. Continuarea pe Snoop.