„Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată”. Bisericile ortodoxe din SUA atrag valuri record de noi credincioși

Parohiile creștin-ortodoxe din SUA elaborează strategii pentru a putea să găzduiască mai mulți potențiali convertiți decât poate gestiona în mod rezonabil clerul existent de unul singur, relatează Ruth Graham, reporteră de profil a prestiogioasei publicații americane The New York Times (NYT), remarcând că lucrurile se schimbă într-un colț altfel liniștit al creștinismului din țară, unul care se mândrește cu cât de puțin s-a schimbat de-a lungul timpului.

În SUA, tradiția străveche a creștinismului ortodox atrage adepți noi, plini de energie, în special din rândurile tinerilor conservatori. Aceștia sunt atrași de ceea ce descriu ca fiind o practică a creștinismului mai exigentă, chiar dificilă. Noile valuri de tineri convertiți spun că ortodoxia le oferă adevăruri dure și le afirmă masculinitatea.

Între preoți circulă povești despre numărul record de participanți, iar membrii mai în vârstă se adaptează – sau nu – la afluxul de adepți noi.

„În întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe din America, așa ceva nu s-a mai văzut niciodată”, a spus Preasfințitul Andrew Damick, preot ortodox antiohian și autor din estul statului american Pennsylvania, despre grupurile mari de tineri care își fac apariția în parohii. „Acesta este un teren nou pentru toată lumea”, a adăugat el.

În Statele Unite, creștinismul ortodox este de departe cea mai mică și mai puțin cunoscută dintre cele trei ramuri majore ale creștinismului, reprezentând aproximativ 1% din populație, comparativ cu ponderea de aproximativ 40% a protestanților, respectiv de 20% a catolicilor.

Mulți sunt atrași spre ortdoxie de influenceri din social media

Stranele ortodoxe din bisericile americane au fost ocupate din punct de vedere istoric de imigranți din Ucraina, Grecia și alte țări cu comunități ortodoxe numeroase. Copiii lor, născuți în SUA, aleg adesea alte biserici.

Totuși, remarcă reportera Ruth Graham, un creștinism ortodox autohton este în plină ascensiune în SUA. Mulți tineri americani care nu mergeau până acum la biserică au fost inițiați în ortodoxie de influenceri de pe YouTube și rețelele sociale. Criticii îi numesc pe noii adepți tineri „Orthobros” (un termen colocvial ironic care se traduce drept „frați ortodocși”).

Ortodoxia „rezonează cu sufletul masculin”, a spus Josh Elkins, student la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, care discuta cu alți tineri.

„Biserica Ortodoxă este singura biserică care îi îndrumă cu adevărat pe bărbați și le spune: «Asta trebuie să faceți»”, a afirmat Elkins, în vârstă de 20 de ani, care a citat în treacăt un martir din secolul al II-lea și a rostit în conversație termeni precum „episcopat monarhic”.

Aproape un sfert dintre creștin-ortdocșii din SUA au sub 30 de ani

Creștin-ortodocșii din SUA sunt mai tineri și mai reprezentați de bărbați decât multe alte grupuri creștine de aici. Peste 60% dintre ei sunt bărbați, comparativ cu 46% dintre evanghelici, potrivit Pew Research Center. Ei sunt, de asemenea, mult mai tineri, 24% dintre adepții adulți având sub 30 de ani, comparativ cu 14% dintre evanghelici. Diferențele sunt aceleași sunt similare în raport cu catolicii.

Unii convertiți relatează cu aprobare că ortodoxia are o tentă mai masculină decât alte tradiții. Preoții, care trebuie să fie bărbați și se pot căsători, au adesea bărbi lungi și familii numeroase, notează reportera NYT.

Ortodoxia le cere practicanților să facă sacrificii precum postul, în loc să le ofere melodii contemporane emoționante și predici terapeutice, pe care criticii le descriu ca fiind experiența tipică a megabisericii evanghelice.

„Nu există război în care să murim – ei bine, există războaie în care să murim, doar că nu unele onorabile”, a spus Laric Copes Jr., 28 de ani, care merge la biserica All Saints. Pentru foștii protestanți ca el, ortodoxia servește drept „un fel de frontieră a explorării”, a spus el.

„Tinerii au nevoie de un scop, oricare ar fi acesta”, a declarat Jerod Stine, în vârstă de 26 de ani. „Tinerii se luptă să găsească locuri de muncă, se luptă să intre la școală și societatea chiar le spune: «Nu avem nevoie de voi»”, a adăugat Stine.

Gluma care circulă în cercurile ortodoxe

Mulți convertiți spun că apreciază ideea că teologia și practicile ortodoxe au rămas aceleași de la nașterea creștinismului. Reportera NYT scrie că în cercurile ortodoxe a fost rostită și o glumă în acest sens: „De câți ortodocși e nevoie pentru a schimba un bec?” / „Schimbare? Ce e aia?”.

Unele parohii ortodoxe au acum propriile școli, ceea ce în SUA a devenit de multă vreme o raritate pentru o tradiție cu un număr atât de mic de elevi. Școala panortodoxă Sfântul Constantin are peste 500 de elevi în unitatea sa învățământ principală din Houston, care a fost inaugurată în 2015. Rețeaua a deschis un nou campus în Pittsburgh anul trecut și un altul în Dallas în această toamnă.