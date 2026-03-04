„Așa încep marile dezastre”. Pedro Sánchez respinge amenințările lui Trump și devine cel mai puternic critic din UE al războiului din Iran. Anunțul premierului Spaniei

Premierul spaniol a insistat miercuri că nu va ceda presiunilor comerciale ale lui Donald Trump și a criticat din nou războiul declanșat de SUA și Israel, scriu Reuters și Politico.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și-a reiterat miercuri opoziția față de intervenția militară a SUA și a Israelului în Iran, avertizând cu privire la posibilitatea unui dezastru.

„Așa încep marile dezastre ale umanității. Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”, a declarat Sanchez într-un discurs televizat adresat națiunii, citat de Reuters.

Tensiunile dintre Madrid și Washington au crescut după ce Sánchez a denunțat loviturile asupra Iranului spunând că sunt imprudente și ilegale și, ulterior, a interzis avioanelor americane să utilizeze bazele navale și aeriene din sudul Spaniei pentru ofensiva împotriva Teheranului.

Marți, la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friderich Merz, Donald Trump a criticat guvernul spaniol și a amenințat că va întrerupe legăturile comerciale cu Madridul.

„Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania”, a declarat Trump. „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat liderul SUA.

Este pentru prima dată când Trump amenință cu întreruperea totală a legăturilor comerciale, deși este neclar cât de ușor va fi să își pună în practică intenția, ținând cont de faptul că Spania este parte a UE, iar SUA au negociat un acord comercial cu Comisia Europeană, care reprezintă toate statele membre.

„Nu vom fi complici”

La Madrid, Sanchez a afirmat din nou că lumea nu își poate rezolva problemele cu conflicte și bombe.

„Poziția guvernului spaniol poate fi rezumată în patru cuvinte: «Nu războiului»”, a spus el, adăugând că poziția este una coerentă.

„Nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și contrar valorilor și intereselor noastre doar pentru a evita represaliile cuiva”, a spus Sanchez, făcând aparent referire la amenințările lui Trump.

Sánchez a subliniat efectele negative ale războiului din Irak, de la creșterea terorismului jihadist la creșterea prețurilor la energie, pentru a argumenta că consecințele acestui atac asupra Iranului sunt la fel de neclare și că nu vor duce la o ordine internațională mai justă.

Madridul le-a cerut partenerilor din UE să se opună războiului

Sánchez nu s-a limitat la a-și exprima opinia directă. Potrivit unui diplomat citat de Politico, la reuniunea de urgență a miniștrilor de externe ai UE de duminică, Spania a insistat ca blocul să condamne Statele Unite pentru încălcarea dreptului internațional și a criticat standardele duble ale Bruxelles-ului în aplicarea Cartei ONU.

După reuniune, ministrul de externe José Manuel Albares a insistat că rolul UE în criză trebuie să fie în favoarea „dezescaladării, a revenirii la dialog, a destinderii, a diplomației și a negocierilor”.

Madridul a subliniat obiecțiile sale juridice față de război, împiedicând Statele Unite să utilizeze bazele operate în comun pentru a ataca Iranul.

Ministra apărării Margarita Robles a explicat luni că trupele americane staționate la baza aeriană Morón de la Frontera și Rota din Spania trebuie să „opereze în cadrul dreptului internațional” și că „bazelor li se interzice să ofere sprijin”, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar din punct de vedere umanitar”.

Robles a spus că bazele nu au participat la atacul de sâmbăta trecută asupra Iranului și nu vor fi utilizate pentru „operațiuni de întreținere și sprijin”.

Mai multe avioane americane – printre care aeronave de realimentare Boeing KC-135 – au părăsit bazele Morón și Rota în acest weekend, șapte dintre ele fiind trimise la baza aeriană Rammstein din Germania.

Robles a spus că SUA „probabil au făcut aceste mișcări pentru că știau că aeronavele nu pot opera” din Spania.

La Casa Albă, Trump a insistat că SUA nu au nevoie de permisiunea Spaniei pentru a utiliza bazele de pe teritoriul său. „Putem utiliza bazele lor dacă vrem, putem pur și simplu să zburăm acolo și să le utilizăm”, a declarat el.

Săgeți către Germania

Miercuri, spaniolii au avut o critică și pentru Germania.

Madridul a împărtășit Germaniei „surpriza” sa față de declarațiile făcute de cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă, care par să susțină amenințările președintelui american Donald Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania, a declarat miercuri ministrul de externe Jose Manuel Albares.

„Nu îmi pot imagina că cancelarii (Angela) Merkel sau (Olaf) Scholz ar face astfel de declarații”, a spus Albares într-un interviu televizat acordat postului public TVE.

Merz a declarat marți că Spania trebuie „convinsă” să accepte obiectivul NATO de creștere a cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din produsul intern brut, după ce Trump a sugerat impunerea unui embargo comercial asupra Spaniei din cauza poziției sale în războiul din Orientul Mijlociu.

Politico a scris că marți, Merz a stat „neputincios în timp ce Trump a atacat aliații europeni în Biroul Oval”.

Strategia cancelarului de a nu-l contrazice pe președintele SUA în fața camerelor de filmat „a părut umilitoare”, a scris publicația pe teme europene.

Ce spun alegătorii spanioli

Poziția prim-ministrului spaniol față de război este bine primită într-o țară în care Trump este foarte nepopular.

Potrivit unui sondaj recent realizat de Centrul de Cercetări Sociologice, instituție de stat, trei sferturi dintre spanioli au recunoscut că au o părere „foarte proastă” despre Trump, iar 8 din 10 îl consideră o amenințare la adresa păcii mondiale.

Poziția anti-război este bine primită și în cadrul coaliției guvernamentale spaniole, care include partidul Sumar, de extremă stânga, vehement anti-MAGA.

Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a remarcat pentru Politico că confruntarea internațională a lui Sánchez cu privire la legalitatea războiului lui Trump l-ar putea ajuta să-și refacă capitalul politic înainte de alegerile naționale care trebuie să aibă loc până în iulie anul viitor.

Un conflict mai vechi cu Trump

Nu este pentru prima dată când Sánchez a intrat în conflict cu administrația Trump.

Anul trecut, Madridul a refuzat să își asume creșterea cheltuielilor militare până la 5% din PIB, atrăgând criticile explicite ale lui Trump și alte amenințări cu măsuri comerciale.

Anul acesta, Sánchez a început o luptă împotriva marilor platforme sociale, în încercarea de a reglementa mai strict activitatea și responsabilitatea acestora și de a interzice accesul tinerilor spanioli la rețele.

Și acest demers al guvernului îl transformă pe Sánchez într-o țintă a administrației Trump, care și-a asumat protejarea giganților tech.