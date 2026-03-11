Asalt total în Orientul Mijlociu. Iranul a lansat „cel mai intens” atac de până acum: O bază SUA a fost lovită / Reacția imediată a Israelului

Rachete lansate din Iran către Israel sunt văzute traversând cerul nopții deasupra Hebronului, în Cisiordania, pe 11 martie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În ultimele ore, Iranul a lansat un asalt masiv asupra țintelor israeliene și americane din Orientul Mijlociu, acesta fiind considerat „cel mai intens și puternic” atac de la începutul conflictului, conform mass-mediei de stat iraniene citate de AFP.

Armata israeliană a confirmat miercuri dimineață ploaia de rachete venită dinspre Iran. „Sistemele de apărare funcționează pentru a intercepta amenințarea”, au transmis oficialii pe platforma X, îndemnând populația să se adăpostească, potrivit BBC. Ulterior, autoritățile au anunțat că cetățenii pot părăsi în siguranță adăposturile.

Atacul nu a vizat doar Israelul. Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că au lovit un centru de comunicații din Haifa, baze din Regiunea Autonomă Kurdă și sediul Flotei a V-a a SUA din Bahrain, unde au sunat sirenele de alarmă.

Explozii puternice au zguduit și Doha, unde Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că a interceptat rachete care vizau statul, relatează CNN.

Totodată, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au raportat distrugerea mai multor drone și proiectile iraniene care se îndreptau către câmpuri petroliere și obiective strategice.

Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC) au avertizat pe site-ul lor oficial că atacurile vor continua cu determinare: „În acest război nu ne gândim la nimic altceva decât la capitularea completă a inamicului”.

Ce se știe despre atacul asupra bazei SUA din Irak

Un total de șase drone au fost lansate către Centrul de sprijin diplomatic din Bagdad, situat lângă aeroportul capitalei irakiene. Conform Washington Post, sistemele de apărare au reușit să doboare cinci dintre acestea, însă o singură dronă a pătruns prin perimetru, impactul având loc în apropierea unui turn de pază.

Deși personalului i s-a ordonat de urgență să se adăpostească, Departamentul de Stat a confirmat într-o alertă internă că nu s-au înregistrat răniți, toate persoanele din complex fiind găsite în siguranță.

Oficialii americani suspectează că asaltul a fost executat de „Rezistența Islamică din Irak”, o grupare umbrelă a facțiunilor armate susținute direct de Teheran.

Răspunsul Israelului

Ca reacție imediată la valurile de rachete, Israelul a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii regimului de la Teheran. Armata israeliană (IDF) a confirmat că a lovit ținte guvernamentale și militare în capitala iraniană.

De asemenea, forțele israeliene au bombardat o clădire rezidențială din centrul Beirutului, vizând centre de comandă ale aliaților Iranului. Atacul a provocat incendii și daune majore, transmite Al Jazeera.

Recent, Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile Israelului „distrug capacitățile regimului” de la Teheran. Acesta a îndemnat poporul iranian să profite de moment pentru a înlătura dictatura, subliniind că ofensiva nu se va opri până la eliminarea oricărei amenințări.

Totodată, guvernul israelian a aprobat o suplimentare de 16 miliarde de dolari a bugetului de apărare pentru a susține continuarea acestui război de amploare.

Tensiuni interne în Iran

Pe plan intern, regimul de la Teheran a instituit măsuri de securitate extreme. Șeful poliției iraniene, Ahmad-Reza Radan, a avertizat că oricine va protesta „nu va fi tratat ca protestatar, ci ca dușman”. Acesta a precizat că forțele de ordine au deja „degetul pe trăgaci”.

Amenințarea vine după ce oficialii americani au sugerat că poporul iranian ar putea profita de acest moment critic. Washingtonul consideră că situația actuală este o oportunitate pentru cetățeni de a se ridica împotriva guvernului.

