Ascensiunea extremei drepte în estul Germaniei. Cât de aproape este să preia puterea

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, niciun partid politic de extremă dreapta nu a deținut puterea în guvernul german, fie el reginal sau federal. Acest lucru s-ar putea schimba de la toamnă, într-o mică zonă din estul Germaniei, unde stagnarea economică și revolta față de migrația în masă zdruncină stabilitatea partidelor centriste, relatează The New York Times.

Potrivit sondajelor, în septembrie, partidul Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea câștiga majoritatea absolută a locurilor în landul Saxonia-Anhalt, situat lângă Berlin.

Agenda partidului, dacă va fi pusă în aplicare, va oferi țării prima imagine concretă asupra a ceea ce AfD, al doilea partid din Germania la nivel federal, speră să devină într-o zi: o remodelare culturală și demografică a vieții germane.

Planul AfD pentru societatea germană

Liderii partidului și-au prezentat obiectivele pentru land în interviuri acordate New York Times și într-un program politic de 156 de pagini. Acestea par parțial impracticabile, depășind cu mult puterea unui guvern regional, remarcă cotidianul american.

Elementele mai ușor de realizat se concretizează într-o viziune menită să transforme Saxonia-Anhalt, un land relativ mic, într-un magnet pentru familiile numeroase, de origine germană și cu orientare social-conservatoare, precum și într-un mediu ostil pentru mulți imigranți.

AfD propune, între altele, pentru Saxonia-Anhalt:

Refugiații să fie expulzați sau mutați în centre de cazare colectivă.

Familiile numeroase să beneficieze de scutiri fiscale.

Serviciile de îngrijire a copiilor, deja puternic subvenționate de guvern, să devină gratuite.

Posturile publice de televiziune și radio să piardă finanțarea.

Unele dintre propuneri reflectă conservatorismul președintelui american Trump, în timp ce ideile privind bunăstarea familiei le evocă pe cele ale lui Zohran Mamdani, primarul liberal al orașului New York.

„Vreau să le redau cetățenilor din Saxonia-Anhalt Germania lor bună, veche și sigură”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul AfD la guvernarea landului și vedetă pe TikTok.

„Va fi o țară foarte frumoasă, cu un spirit de optimism foarte bun, cu siguranță pentru copii, pentru familii”, a adăugat el.

Ulrich Siegmund, lider al AfD, candidatul partidului pentru Saxonia-Anhalt. Foto: Profimedia

Pentru criticii săi însă, programul AfD adâncește îngrijorările vechi legate de partid, pe care serviciile secrete germane l-au anchetat pentru extremism și ai cărui lideri au minimalizat în diverse rânduri Holocaustul, au reînviat sloganuri naziste și au denigrat străinii.

Eva von Angern, parlamentar regional din partea partidului de extremă stângă Die Linke, a calificat planurile AfD drept „o încălcare a drepturilor omului și neconstituționale” și a prezis că partidul nu va atinge majoritatea necesară.

„Demonstrează în mod repetat cine, în viziunea lor, nu aparține Saxoniei-Anhalt”, a declarat von Angern, spuând că aici sunt incluși „oameni de altă culoare, oameni cu trecut migrant și persoane LGBTQ+”.

Factorii care au dus la ascensiunea extremei dreapte

Saxonia-Anhalt, cu 2,2 milioane de locuitori într-o țară de peste 83 de milioane, pare un loc puțin probabil pentru o reformă politică centrată pe expulzarea imigranților și creșterea familiilor tinere.

Are cea mai în vârstă populație din toate landurile germane și una dintre cele mai mici concentrații de migranți din țară. Și totuși, Saxonia-Anhalt combină mai mulți dintre factorii care au contribuit la ascensiunea AfD.

Se află în fostul est comunist, unde locuitorii sunt mai puțin atașați de partidele tradiționale fondate în Vest și mai deschiși la mesajele anti-sistem. Este, totodată, unul dintre cele mai sărace landuri ale Germaniei. Rata șomajului din anul trecut a fost de 8,3% – cu două puncte procentuale peste media națională.