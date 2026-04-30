ASE a deschis înscrierile pentru simularea examenului de Admitere 2026 la CSIE și Drept

Academia de Studii Economice din București a anunțat deschiderea înscrierilor pentru simularea examenului de Admitere 2026, dedicată elevilor de clasa a XII-a interesați de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și Facultatea de Drept.



Simularea va avea loc sâmbătă, 16 mai, în format fizic, în campusul universității, iar înscrierile sunt deschise până pe 14 mai, ora 12:00. Participarea este gratuită.

Potrivit reprezentanților universității, simularea reproduce integral procesul de admitere – de la înscriere până la comunicarea rezultatelor – fără ca nota obținută să influențeze concursul din sesiunea iulie.

„Într-un context în care economia digitală și inteligența artificială redesenează rapid cerințele pieței muncii, pregătirea riguroasă și evaluarea realistă devin esențiale. Simularea examenului de admitere oferă elevilor un prim contact cu standardele academice ale ASE și îi ajută să își construiască un parcurs educațional adaptat competențelor viitorului”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București.

Pentru Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) examenul constă într-un test grilă la Matematică, cu durata de două ore și jumătate, în timp ce la Facultatea de Drept candidații vor susține o probă grilă la Limba română și Economie, cu durata de trei ore.

Admiterea la CSIE se face atât pe baza rezultatelor academice anterioare, cât și a notei la Matematică, iar la Drept exclusiv pe baza examenului. Detalii privind tematica, bibliografia și înscrierea sunt disponibile pe site-ul oficial al universității.

Elevii interesați sunt invitați să profite de această oportunitate pentru a se testa în condiții reale și pentru a face un prim pas sigur către Admiterea la facultate. ASE îi așteaptă în campus pentru o experiență academică autentică, parte dintr-un parcurs educațional construit cu rigoare și responsabilitate.

Articol susținut de ASE