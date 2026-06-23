ASE, Bucharest Business School – programe MBA acreditate AMBA. Primul MBA în Economia Educației și Leadership

Într-o economie marcată de transformări accelerate, de digitalizare și de nevoia permanentă de leadership autentic, educația executivă a devenit unul dintre cele mai importante instrumente pentru dezvoltarea organizațiilor și a societății. În acest context, Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București, și-a consolidat poziția drept unul dintre cei mai importanți actori din regiune în domeniul educației manageriale.

BBS este singura școală de afaceri din România care gestionează programe acreditate de către Association of MBAs (AMBA), una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale de acreditare dedicate programelor MBA și Executive MBA. Acreditarea AMBA reprezintă un standard global de excelență, acordat celor mai prestigioase școli de business de la nivel global, doar programelor care îndeplinesc criterii riguroase privind calitatea academică, relevanța pentru mediul de afaceri, impactul asupra carierei absolvenților și experiența educațională oferită participanților. Mai mult decât o instituție de învățământ, Bucharest Business School s-a dezvoltat în ultimii peste 35 de ani ca o veritabilă platformă de cunoaștere, colaborare și dezvoltare profesională. Mii de manageri, antreprenori, executivi și specialiști au trecut prin programele sale, contribuind la construirea uneia dintre cele mai influente comunități de business din România și din Europa de Sud-Est. Viziunea BBS este aceea de a juca un rol activ în modelarea viitorului educației de business din regiune, pregătind lideri capabili să genereze impact economic și social durabil.

Primul MBA în Economia Educației și Leadership, realizat în parteneriat cu Banca Mondială (WB), Ernst & Young România (EY) și Asociația pentru Valori în Educație (AVE), are ca obiectiv dezvoltarea și organizarea unui program care să constituie un motor al dezvoltării sistemice a leadershipului și middle managementului în sistemul de educație din România și din Sud-Estul Europei.

„Acest MBA nu își propune să adauge încă un nivel de complexitate unui sistem deja fragmentat, ci să sprijine creșterea unei noi generații de lideri capabili să aducă împreună educația, mediul economic, comunitatea și instituțiile publice, într-o logică comună de dezvoltare și impact”, a declarat Prof.univ.dr. Vasile Strat, Decan al Bucharest Business School.

“În contextul în care schimbările din societate determină o reinventare a modului în care oamenii trăiesc, este important să privim transformarea sectoarelor de activitate ca pe o oportunitate”, a declarat Prof.univ.dr. Madlena Nen, Director Program.

Structura programului

Modalitatea de desfășurare a programului a fost astfel concepută pentru a răspunde nevoilor specifice ale unor profesioniști activi. Programul se desfășoară pe parcursul unei durate de doi ani, într-un format hibrid, cu 70% activități față în față și 30% online, astfel încât participarea să fie compatibilă cu responsabilitățile profesionale ale celor înscriși. Întâlnirile față în față sunt concentrate în weekend, iar componenta online susține continuitatea între module.

Puncte forte

Profesorii și lectorii invitați care susțin activitățile de predare și formare sunt specialiști cu experiență vastă în sectoare de activitate de interes, experți naționali și internaționali – expertiză diversă care, în sine, devine parte din valoarea formativă a MBA-ului. Mentoratul personalizat, realizat cu participarea unor experți din mediul de business – cu sprijinul AVE, vizitele de studiu realizate în Danemarca și Grecia în cadrul programului Erasmus+ din ASE, curriculumul interdisciplinar adaptat la cerințele pieței, oportunitatea ca finanțarea cursanților să poată fi realizată de către angajator sau prin atragerea de surse de cofinanțare, cu plata în tranșe, reprezintă doar câteva dintre avantajele oferite de acest program.

Cine se înscrie și de ce

Programul Economics of Education and Leadership MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional și de afaceri – cadre didactice, manageri de instituții sau antreprenori în educație, persoane care împărtășesc aceleași preocupări și obiective de dezvoltare.

Valoarea programului nu constă doar în informația transmisă, ci și în tipul de comunitate pe care îl creează. Acesta aduce la aceeași masă persoane implicate în politici publice, lideri și manageri din educație, organizații non-profit și întreprinderi private, promotori și inițiatori pentru modernizarea sistemului și crearea unei forțe de muncă bine pregătite pentru o economie dinamică. Aceasta diversitate devine parte din valoarea formativă a MBA-ului.

Feedback-uri

“Interacțiunea cu colegi din diverse zone ale managementului educațional (sau conexe) mi-a extins rețeaua și mi-a demonstrat valoarea feedbackului rapid și al adaptabilității. Modulul Business and Economics Overview of Education mi-a oferit o perspectivă mult mai clară asupra modului în care se alocă bugetele și cum pot eficientiza resursele (de timp, umane și financiare) în activitățile școlare și extrașcolare” a declarat Octavia Popescu-Gavrilă, studentă în primul an al programului, profesoară la Colegiul National “Tudor Vianu” din București.

”Liderii din educație trebuie să dețină competențe solide nu doar în plan pedagogic, ci și în domeniul economic și managerial. Am înțeles cât de importantă este abordarea strategică a dezvoltării organizaționale și a cooperării europene. Consider că programul Economics of Education and Leadership MBA răspunde unei nevoi reale a educației românești, oferind instrumentele necesare pentru luarea unor decizii fundamentate, gestionarea eficientă a resurselor și construirea unor strategii sustenabile pentru instituțiile de învățământ și organizațiile educaționale”, afirmă prof. Loredana Popescu, studentă în primul an al programului, manager educațional, fondator al INTERAS ApS, companie daneză specializată în servicii educaționale și formare internațională.

”Am lucrat optsprezece ani la intersecția dintre educație și politici publice, am participat la procese decizionale importante și am observat de câte ori argumentele solide cedează în absența unui fundament analitic riguros. Am ales acest program tocmai pentru că ştiu cât costă să ai dreptate fără să o poți demonstra cu instrumente economice și metodologice. Nu este un program pentru cei care vor să descopere ce înseamnă educația. Este pentru cei care ştiu deja şi vor să producă schimbări reale” – feedback primit de la Andrei Răzvan Nacea, Head of Partnerships & Advocacy, Logiscool România; Vicepreședinte, Fundația pentru Educație Digitală; Președinte Educație, Camera de Comerț România-Marea Britanie – viitor student Economics of Education and Leadership MBA, toamna 2026.

În această perioadă sunt în derulare înscrierile pentru programul Economics of Education and Leadership MBA

Pentru mai multe detalii te așteptăm pe Economics of Education and Leadership MBA | Bucharest Business School sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro

Bucharest Business School, ASE București, derulează, în anul 2026, șase programe MBA:

Programul ROCA Executive MBA (MBA Româno – Canadian), organizat în colaborare cu Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, este un program cu dublă diplomă și se adresează managerilor seniori și liderilor aflați în poziții de decizie, care doresc să își consolideze viziunea strategică și capacitatea de leadership. Conceput ca o experiență transformațională, programul dezvoltă competențe avansate de management, strategie și inovație, cu accent pe leadership responsabil și sustenabilitate. Participanții beneficiază de un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, precum și de o rețea extinsă de lideri la nivel național și internațional și de o diplomă dublă româno-canadiană. ROCA Executive MBA este singurul program Executive MBA din Europa de Sud-Est inclus în clasamentul QS Executive MBA Rankings, categoria Joint Programmes. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ROCA@bbs.ase.ro.

Programul INDE MBA (Romanian-French MBA) organizat în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, este destinat managerilor aflați la început sau la mijloc de carieră, antreprenorilor și profesioniștilor care își doresc o perspectivă internațională asupra businessului. Predat integral în limba engleză și acreditat internațional, programul oferă o combinație solidă între fundamentul teoretic și aplicațiile practice, facilitând accelerarea carierei și dezvoltarea competențelor necesare pentru a performa într-un mediu global. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INDE@ase.ro.

Programul Energy MBA se adresează profesioniștilor din sectorul energetic sau celor care vizează o carieră în acest domeniu strategic. Acesta oferă o înțelegere integrată a industriei energiei, combinând concepte de business cu cunoștințe specifice despre piețe energetice, politici publice și tranziția către sustenabilitate. Beneficiul major constă în capacitatea absolvenților de a gestiona proiecte complexe și de a lua decizii informate într-un sector aflat în continuă transformare. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ENERGY@bbs.ase.ro.

Programul Business Intelligence MBA este conceput pentru profesioniștii care doresc să își dezvolte competențele analitice și să utilizeze datele în procesul decizional. Fiind un program unic acreditat în regiune, acesta îmbină cunoștințele de business cu instrumente avansate de analiză a datelor, pregătind participanții să devină lideri capabili să transforme informațiile în avantaje competitive și să susțină decizii strategice bazate pe date. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INTELLIGENCE@bbs.ase.ro.

Programul Creative MBA este dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, precum și celor care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii. Acesta combină creativitatea cu rigoarea managementului, oferind competențe de leadership, antreprenoriat și dezvoltare de modele de business adaptate economiei creative. Absolvenții sunt pregătiți să dezvolte proiecte culturale și să răspundă provocărilor specifice acestor industrii dinamice. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Education MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional – manageri de instituții, cadre didactice sau antreprenori în educație – care doresc să contribuie la modernizarea sistemului. Acesta integrează leadershipul, managementul și designul de politici educaționale, oferind instrumente pentru a răspunde provocărilor contemporane din educație și pentru a genera impact real în organizațiile și comunitățile din care participanții fac parte. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro.

Articol susținut de Bucharest Business School