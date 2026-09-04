Asia Express, sezonul 9. Când începe, în ce zile se difuzează și care sunt echipele

Concurenții din Asia Express s-au întrecut pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China, în cel de-al nouălea sezon al emisiunii de la Antena 1. Primul episod va fi difuzat în acest weekend.

Noul sezon începe duminică, 6 septembrie, iar Antena 1 spune că acesta „va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată”, deoarece „trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului”.

În ce zile se difuează Asia Express

Al nouălea sezon din Asia Express va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Primul episod va avea loc în această duminică, 6 septembrie, de la ora 20.

Show-ul poate fi urmărit pe Antena 1 și Antena Play.

Prima țară din concurs este Uzbekistan, iar apoi urmează traseul prin China. Concurenții au fost nevoiți să adopte „două abordări total diferite”, spune Antena 1.

Echipele din sezonul 9

Cele nouă echipe din sezonul 9 sunt următoarele:

Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar;

Maurice Munteanu și designerul Connie Preda;

Mirela Vaida și cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă;

comediantul Radu Isac și Eduard Hordilă;

fostul fotbalist Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu;

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu;

influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă;

Mirela Retegan și fiica ei, Maya;

What’s Up și soția lui, Miky.

FOTO: Dejan Ljamić | Dreamstime.com