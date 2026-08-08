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Actualitate

„Asimov a avut dreptate”. Avertisment după atacurile recente lansate de modele AI

Sebastian Jucan
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În prima jumătate a secolului trecut, faimosul scriitor american de S.F. Isaac Asimov enunța în scrierile sale trei legi ale roboticii care să protejeze omenirea de mașinării inteligente.

Chris Inglis, primul director național pentru securitate cibernetică al SUA, afirmă că acum este momentul să ne reamintim de acestea din cauza dezvoltării modelelor de inteligență artificială (AI).