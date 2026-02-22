Asociația companiilor românești din aviație după postările „breaking news” ale ministrului Rogobete în cazul avionului HiSky: „Inacceptabil”

Asociația Companiilor Aeriene Românești, unde HiSky, dar și Tarom, și alte companii sunt membre, a spus într-un comunicat: „Considerăm inacceptabil ca un reprezentant al Guvernului să posteze mesaje de tip «breaking news» prin care să inventarieze numărul de ambulanțe și unități de terapie intensivă pregătite, sugerând iminența unui dezastru”.

Un avion al companiei HiSky cu 186 de persoane la bord, care pornise duminică într-un zbor pe ruta București-Hurghada, a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” după ce pilotul „a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei”, conform comunicatului transmis de reprezentanții aeroportului.

În timp ce avionul se afla în aer și urma să revină la Otopeni, ministrul Sănătății a anunțat că a „convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București”, „pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă”. În postare, Alexandru Rogobete a nominalizat Ambulanța și 6 spitale din București.

Asociația Carpathia spune că, deși a fost vorba despre un „incident tehnic minor”, iar decizia de a reveni la Otopeni a fost „o procedură de siguranță standard”, ministrul Sănătății posta mesaje care sugereau „iminența unui dezastru”.

„Aviația nu este cancan. Profesionismul înseamnă proceduri, nu panică indusă”, a declarat într-o postare pe Facebook duminică seară organizația, care are ca membri companii aeriene românești precum TAROM, AnimaWings, DAN AIR, HelloJets, FLY LILI, Legend Airlines și Star East Airlines.

„Astfel de situații sunt destul de frecvente și perfect gestionabile în industria aviatică globală”

Potrivit asociației, decizia de a reveni pe Aeroportul Otopeni a fost luată „ca urmare a activării unui senzor de presurizare la nivelul cabinei”, fiind „o procedură de siguranță standard, «Safety First», pe care orice comandant responsabil o urmează conform manualelor producătorului”.

„Astfel de situații sunt destul de frecvente și perfect gestionabile în industria aviatică globală. Doar în ultimii ani, în România am asistat la cel puțin 3-4 incidente similare, în special la aeronave de tip Boeing 737 care au raportat indicații eronate de nepresurizare în cală, toate fiind gestionate fără niciun risc pentru pasageri”, a explicat Asociația Carpathia.

Organizația l-a acuzat pe Alexandru Rogobete că a avut o abordare care „induce panică nejustificată în rândul familiilor celor 180 de pasageri”, „denigrează fără temei operatorii aerieni români, companii care generează sute de milioane de euro în economie și operează la cele mai înalte standarde EASA (Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației)”, și erodează încrederea în aviația civilă, un domeniu unde siguranța se măsoară în proceduri matematice, nu în numărul de girofaruri postate pe Facebook”.

„Solicităm cu tot respectul Ministerului Sănătății și altor instituții fără expertiză în aviație să lase comunicarea tehnică în sarcina specialiștilor din Ministerul Transporturilor și Investițiilor, Autorității Aeronautice Civile Române, ROMATSA sau a entități de profil”, a mai declarat organizația.

Asociația Carpathia l-a îndemnat pe ministru „să nu mai dea curs sugestiilor alarmiste venite din partea anturajului aflat în căutare de cancan și să trateze aviația cu respectul și sobrietatea pe care acest sector le impune”.