Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București încheie proiectul Green-Tex: 50 de tone de textile colectate și reciclate în Ilfov

Cincizeci de tone de haine uzate, lenjerie, încălțăminte și alte materiale textile au fost colectate gratuit, în cinci localități din Județul Ilfov, prin 12 containere dedicate instalate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB) în cadrul proiectului transnațional „Dezvoltarea producției și consumului sustenabil de textile și îmbrăcăminte în regiunea Dunării” / „Enhancing Danube Green Textile and Garment Production and Consumption” – Green-Tex.

Miercuri, 17 iunie, ADIZMB prezintă rezultatele acestui pilot inovator, în cadrul conferinței „Sustenabilitate în industria textilelor — Dezvoltarea producției și consumului sustenabil de textile și îmbrăcăminte în regiunea Dunării”, organizată la ARCUB – Hanul Gabroveni, începând cu ora 10:30. Evenimentul marchează finalizarea proiectului Green-Tex, finanțat prin Danube Transnational Programme, care a reunit 11 organizații partenere din nouă țări din regiunea Dunării.

În primăvara anului 2025, ADIZMB a implementat un sistem pilot de colectare separată a deșeurilor textile în cinci localități din județul Ilfov: Berceni, Brănești, Pantelimon, Popești-Leordeni și Vidra. Prin intermediul celor 12 containere dedicate, amplasate în puncte accesibile comunităților locale, până la finalul anului 2025 au fost colectate și redirecționate către procese de sortare, reutilizare și reciclare aproximativ 50 de tone de deșeuri textile.

„Rezultatele proiectului demonstrează că infrastructura adecvată, susținută de implicarea cetățenilor și de colaborarea dintre administrație și mediul privat, poate contribui semnificativ la reducerea impactului asupra mediului și la schimbarea de comportament la nivelul comunităților. Faptul că Ministerul Mediului a fost partener asociat în proiectul Green-Tex ne oferă un canal direct pentru ca aceste rezultate să nu rămână doar un raport — vom transmite datele și concluziile ca suport in dezvoltarea viitoarelor soluții privind gestionarea deșeurilor textile la nivel național.”, declară Gianina Pănătău, Director ADIZMB.

Potrivit datelor rezultate în cadrul proiectului, cetățenii care au utilizat containerele dedicate au contribuit la reducerea cu aproximativ 1.051 de tone a emisiilor de CO₂, asociate atât producerii de noi articole textile și de încălțăminte, cât și depozitării deșeurilor textile, și la economisirea a peste 108.000 m³ de apă, necesară în mod obișnuit pentru cultivarea materiilor prime și procesele industriale. Analiza tipurilor de materiale colectate arată că ponderea cea mai mare a fost reprezentată de articolele de îmbrăcăminte (37%), urmate de textilele pentru casă – perne, lenjerii și alte articole similare (28,5%), încălțăminte (16,2%), perdele și draperii (9,1%) și articole din piele naturală sau blană (3%).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați https://www.adizmb.ro/projects/enhancing-danube-green-textile-and-garment-production-and-consumption-green-tex/.

Articol susținut de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

Bucureşti