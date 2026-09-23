„Ăsta este răspunsul”. Ce spune Nicușor Dan despre declanșarea alegerilor anticipate, dacă guvernul lui Mureșan pică la vot

Președintele Nicușor Dan a transmis partidelor un nou apel „la dialog”, miercuri, și a spus că atunci „când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii”.

Șeful statului a spus, miercuri, în cadrul unui interviu acordat postului Antena 3 la New York, că nu își dorește alegeri anticipate.

„Eu îndemn partidele, pentru că e o chestiune serioasă, totuși, la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să îmi doresc, pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Tot timpul, când ești politician, încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii, și cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta, într-un fel sau altul – și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Ăsta este răspunsul”, a declarat Nicușor Dan.

El susține că „alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni”.

„Eu în continuare îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii. E o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta”, a continuat șeful statului.

Ce a spus despre ministere

Șeful statului a fost întrebat dacă va avea solicitări privind lista de miniștri în guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan.

„Știu că vă interesează portofoliile de la Apărare și Externe”, i-a spus reportera.

„Da, evident, astea sunt ministerele cu care lucrez în mod curent și mă interesează care sunt persoanele de acolo. Dincolo de asta, mă interesează, și asta am spus-o de la început, păstrarea direcției pro-occidentale și păstrarea traiectoriei de deficit, ca să păstrăm corectă relația cu finanțatorii României”, a răspuns președintele.

Însărcinat de Nicușor Dan cu formarea unui nou Guvern, Siegfried Mureșan a anunțat că va propune cabinet PNL-USR-UDMR, cu trei vicepremieri. Premierul desemnat a prezentat miercuri „liniile directoare ale programului de guvernare”.