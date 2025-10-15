„Așteptarea noastră astăzi”. Șeful Pentagonului le cere țărilor NATO „să cumpere și mai mult” armament american pentru Ucraina

Soldații Bundeswehr încarcă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, pe 23 ianuarie 2025, în Polonia, la Rzeszow. Imagine ilustrativă. FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a îndemnat miercuri pe aliații din cadrul NATO să-și crească cheltuielile pentru achiziționarea de arme americane care să fie livrate Ucrainei, în urma unui raport care a evidențiat o scădere bruscă a sprijinului militar pentru Kiev în lunile iulie și august, informează Reuters.

„Pacea se obține când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau arăți cu degetul, ci când ai capacități puternice și reale pe care adversarii le respectă”, le-a spus reporterilor șeful Pentagonului, înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO la sediul alianței, din Bruxelles.

Hegseth a îndemnat țările membre NATO să intensifice investițiile în cadrul programului „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL), lansat de NATO și de Washington în această vară și care a înlocuit donațiile de arme americane către Ucraina. Inițiativa PURL impune acum aliaților să plătească pentru livrările de armament american.

„Așteptarea noastră astăzi este ca mai multe țări să doneze și mai mult, să cumpere și mai mult pentru a aproviziona Ucraina, pentru a aduce conflictul la o rezolvare pașnică”, a mai spus Hegseth.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că se așteaptă la noi angajamente, menționând că o sumă de două miliarde de dolari a fost deja angajată prin intermediul mecanismului PURL.

Cu toate acestea, suma este inferioară celor 3,5 miliarde de dolari pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski sperase să le obțină până în octombrie.

Suedia, Estonia și Finlanda au promis miercuri contribuții, dar țări precum Spania, Italia, Franța și Marea Britanie au fost criticate pentru că au ezitat.

Ucraina rămâne puternic dependentă de armele americane, în timp ce se pregătește pentru o altă iarnă de conflict cu Rusia.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a anunțat marți că ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut cu 43% în iulie și august, comparativ cu prima jumătate a anului.

Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar pentru Kiev provine acum din inițiativa PURL, la care, până în august, s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Olanda, Norvegia și Suedia.