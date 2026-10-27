Astra Film continuă online cu o selecție de 35 de filme documentare. Printre filmele care pot fi văzute online pe întreg teritoriul țării se află 6 producții premiate la AFF2026

Astra Film Online continuă experiența festivalului recent încheiat la Sibiu cu o selecție de filme documentare din festival disponibile până pe 8 noiembrie pe întreg teritoriul României. Între filmele care pot fi văzute online se află șase producții premiate la AFF2026. Un abonament Astra Online Pass costă 150 de lei și oferă acces la 30 de filme. Toate detaliile, pe site: https://astrafilm.ro/festival/online.

Până pe 8 noiembrie, Astra Film Online le oferă spectatorilor ocazia de a recupera filmele pe care nu au reușit să le vadă la Sibiu sau de a descoperi documentare care le-au scăpat din program. Selecția aduce împreună povești personale și investigații, filme despre societate, război, familie, identitate, inteligență artificială și felul în care alegerile individuale se întâlnesc cu marile schimbări ale lumii.

Filme premiate la AFF2026 pot fi văzute din fotoliul de acasă

Selecția online include și șase filme recompensate de juriile Astra Film Festival 2026, astfel:

„În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (România, 2026), de Vlad Petri, premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția România.

(România, 2026), de Vlad Petri, premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția România. „Cum să vorbești cu Lydia” (Georgia, Germania, 2025), de Rusudan Gaprindashvili, Mențiune specială în Competiția România.

(Georgia, Germania, 2025), de Rusudan Gaprindashvili, Mențiune specială în Competiția România. „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Republica Cehă, Slovacia, 2026), de Pepa Lubojacki, Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția Internațională New Voices.

(Republica Cehă, Slovacia, 2026), de Pepa Lubojacki, Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția Internațională New Voices. „Zile de contemplare” (Finlanda, Danemarca, Norvegia, 2026), de Karin Pennanen, Premiul pentru cea mai bună regie în Competiția Internațională New Voices.

(Finlanda, Danemarca, Norvegia, 2026), de Karin Pennanen, Premiul pentru cea mai bună regie în Competiția Internațională New Voices. „Din zori până în zori” (Spania, Franța, 2026), de Xisi Sofia Ye Chen, Mențiune specială în Competiția Internațională New Voices.

(Spania, Franța, 2026), de Xisi Sofia Ye Chen, Mențiune specială în Competiția Internațională New Voices. „Spartane fără inhibiții” (Germania, Noua Caledonie, 2026), de Maud Mascre, Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția DocSchool.

Libertatea de a alege ce și când vrei să vezi. Un pass, 30 de filme

Astra Online Pass costă 150 de lei și oferă acces la 30 de filme incluse în abonament. Asta înseamnă exact 5 lei pentru fiecare film. Spectatorii își pot organiza propriul program de vizionare și pot alege documentarele în funcție de timpul disponibil și de temele care îi interesează. Celelalte titluri din selecția online pot fi cumpărate individual, direct de pe pagina fiecărui film.

Organizatorii au venit în ajutorul celor care nu știu cu ce film să înceapă și structurează selecția Astra Film Online în grupuri tematice. De la „Realități românești” și „Când nedreptatea e sistemul” la „Război sub piele”, „Femeile țin lumea pe picioare”, „Invazia AI” sau „Tați și fii”, temele oferă mai multe puncte de intrare în program. Spectatorii pot porni de la un subiect care îi preocupă și pot descoperi filme la care poate nu s-ar fi oprit doar citind titlurile.

Platforma propune și o modalitate simplă de a găsi un film în funcție de timpul disponibil și de dispoziția spectatorului. Poți căuta un documentar scurt, unul pentru o seară întreagă sau poți lăsa selecția să te surprindă. În total, sunt aproape 38 de ore de vizionare, motiv pentru care e bine să începeți de astăzi, pentru a avea suficient timp pentru toate filmele pe care doriți să le vedeți, spun organizatorii.

Programul complet și detaliile despre filme și acces pot fi consultate pe pagina oficială a festivalului: https://astrafilm.ro/festival/online

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival