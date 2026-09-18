Astra Film Junior 2026. De la poveștile de pe ecran la dezbaterile de pe scenă

Între 19 și 23 octombrie, la Sibiu, elevii descoperă lumea prin filme documentare, dezbat despre inteligența artificială și educație și învață să recunoască dezinformarea. Poate inteligența artificială să ne controleze emoțiile? Cum recunoaștem o informație care încearcă să ne manipuleze? Ce înseamnă să te simți acasă? Astra Film Junior aduce aceste întrebări în sala de cinema și le oferă elevilor spațiu să caute răspunsuri, să argumenteze și să își exprime propriile perspective.

Ediția din acest an se desfășoară în perioada 19-23 octombrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” și Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu. Programul se adresează elevilor din Sibiu și din țară, cu filme și activități pentru trei categorii de vârstă: 6+, 11+ și 15+. Printre noutăți se numără dezbaterile cu liceeni pe scenă, un atelier despre dezinformare, un spectacol de teatru documentar interactiv și un nou format al concursului de benzi desenate. Toate detaliile despre Astra Film Junior, pe site: https://astrafilm.ro/junior.

Liceenii iau cuvântul

În primele două zile, proiecțiile pentru liceeni sunt urmate de dezbateri construite în jurul întrebărilor „Inteligența artificială ne poate controla emoțiile?” și „Educația face societatea mai bună?”. Organizate în parteneriat cu cluburile de dezbatere ale liceelor din județul Sibiu, întâlnirile îi aduc pe tineri pe scenă pentru a-și susține opiniile și a confrunta argumente pornind de la filmele vizionate.

Programul „Câtă putere are dezinformarea?” continuă cu un atelier susținut de experții Funky Citizens, dedicat recunoașterii manipulării informaționale și a știrilor false.

O altă noutate este „Deșteptarea”, spectacol de teatru documentar interactiv în regia lui Bobi Pricop, la care sunt invitați liceenii, părinții și profesorii. Programat joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, spectacolul explorează relațiile dintre adolescenți: prietenii, conflicte, secrete și flirturi, într-o lume în care întâlnirile de zi cu zi se prelungesc pe rețelele sociale.

Documentarele „Suntem puternice!” și „Fata care cucerește cerul” completează selecția pentru liceeni cu povești despre presiunile și alegerile adolescenței.

Conversații despre emoții, identitate și mediu

Pentru elevii de peste 11 ani, programul „Ce nu se vede” abordează sănătatea mintală a copiilor, iar proiecția este urmată de o discuție ghidată de un specialist. „Ce înseamnă acasă?” aduce în atenție migrația și identitatea, în timp ce „Protejăm clima cu ajutorul numerelor” prilejuiește întâlnirea cu un activist de mediu.

Selecția cuprinde și povești despre pregătirea sportivă și viața cotidiană a copiilor refugiați. Documentarul „Delta sălbatică”, prezentat în avanpremieră, îi invită pe elevi să descopere lumea Deltei Dunării.

Filme transformate în povești desenate de elevii din ciclul primar

Pentru ciclul primar, patru programe de scurtmetraje („Fără limite”, „Lumi imaginare”, „Meserii fără manual” și „Visuri mari”) aduc povești despre acceptare, creativitate, inițiativă și curaj. Experiențele copiilor de pe ecran devin puncte de plecare pentru discuțiile din sală și pentru concursul de benzi desenate.

Participanții sunt invitați să creeze o poveste în șase casete, inspirată de unul dintre programele vizionate. Anul acesta, înscrierea și trimiterea lucrărilor se fac exclusiv online, între 19 și 27 octombrie. Pe lângă premiile juriului, concursul include Premiul publicului, decis prin vot în galeria online. Toate detaliile, aici: https://astrafilm.ro/junior/concurs/concurs-afj-2026/regulament.

În pregătirea acestor activități, Astra Film Junior organizează, în zilele de 24 și 25 septembrie, un Atelier de storytelling vizual și bandă desenată pentru învățători, dedicat principiilor de bază ale benzii desenate și modului în care îi pot îndruma pe elevi să construiască o poveste în imagini. Înscrieri: https://forms.gle/LYotLSKHr1VsLPaV6

Program și bilete

Programul complet Astra Film Junior poate fi consultat aici: https://astrafilm.ro/junior/program. Pentru achiziționarea biletelor, cadrele didactice trebuie să își creeze un cont pe platformă. Pentru informații despre acces la evenimentele din cadrul AF Junior, bilete și înscrierea grupurilor, accesați https://astrafilm.ro/junior/acces.

Astra Film Junior a pornit în 2007, anul în care Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, pentru a le deschide elevilor accesul la povești reale de cinema. Programul construiește întâlniri între film, școală și viața de dincolo de clasă, încurajând copiii și adolescenții să privească atent, să pună întrebări și să înțeleagă experiențe diferite de ale lor.

Articol susținut de Astra Film Festival