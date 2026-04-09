Enigmă la bordul capsulei Orion. O „reacție chimică” neașteaptă le dă bătăi de cap astronauților misiunii Artemis 2 în zborul de întoarce spre Pământ

Echipajul misiunii Artemis 2. Christina Koch, specialist de misiune, Jeremy Hansen (sus), specialist de misiune, Reid Wiseman (dreapta), comandant, și Victor Glover (jos), pilot, fac o pauză pentru o fotografie de grup alături de indicatorul lor de gravitație zero, „Rise”, în interiorul navei spațiale Orion, în drumul spre Pământ. Sursă foto: NASA / UPI / Profimedia

Echipajul Artemis 2, care zboară în capsula Orion de la lansarea din Florida de săptămâna trecută, urmează să amerizeze în largul coastei sudice a Californiei în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a ajuns pe Lună la începutul acestei săptămâni, informează Reuters.

Ei au parcurs o traiectorie care i-a dus dincolo de partea ascunsă a Lunii, devenind astfel oamenii care au zburat cel mai departe în istorie.

Zborul de întoarcere pe Pământ ar fi putut decurge perfect pentru astronauții misiunii Artemis 2, dar la bordul capsulei Orion, o piesă importantă a echipamentului, toaleta, funcționează defectuos probabil din cauza unei reacții chimice neașteptate, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Dar în primele ore de zbor la bordul capsulei Orion, o cabină de dimensiunea unei dube, astronauții au observat o defecțiune a toaletei. Astronauta americană Christina Koch a decis să ia lucrurile în propriile mâini și să repare sistemul.

„Sunt mândră să mă numesc instalator spațial”, a declarat ea la acea vreme. „Îmi place să le reamintesc oamenilor că este cea mai importantă piesă de echipament de la bord”, a adăugat ea, „așa că am răsuflat cu toții ușurați când situația a fost rezolvată”.

Cu toate acestea, problema, care afectează doar evacuarea urinei și nu a fecalelor (pentru care folosesc o conductă separată), reapare atunci când încearcă să golească apele uzate, de obicei eliberate în spațiu, fără succes.

„Houston, avem o problemă”

Așadar, salubritatea devine un subiect recurent la conferințele de presă ale NASA din Houston, Texas. Acesta este același centru care a primit celebrul mesaj „Houston, avem o problemă” de la astronautul Jack Swigert în 1970, după ce un rezervor de oxigen a explodat în timpul zborului.

Christina Koch a descris pentru NASA un miros asemănător unui „radiator ars”. Prin urmare, echipa de control a misiunii de la sol au activat Planul B și le-au cerut astronauților să folosească toalete de urgență portabile, personale și reutilizabile.

„Toaleta încă funcționează. Problema pe care o întâmpinăm este eliminarea rezervorului de apă uzată”, a explicat Rick Henfling, un oficial superior al NASA. „Așa că trebuie să recurgem la alte alternative decât toaleta”, a adăugat el.

„Inițial, vă amintiți probabil că am crezut că blocajul ar putea fi provocat de formarea gheții” în conductă, a explicat Rick Henfling. Cu toate acestea, „am poziționat capsula cu fața spre Soare pentru a topi gheața, am activat încălzitoarele (…) și încă vedem un blocaj”, a adăugat el.

O „reacție chimică” neașteptată

Înaltul oficial a prezentat apoi o nouă teorie legată de o „reacție chimică” care pare să înfunde conducta. „Ar putea avea loc o reacție chimică, în timpul căreia s-ar putea forma resturi care ar putea înfunda un filtru”, a explicat el.

Aceste toalete, estimate la aproximativ 23 de milioane de dolari, sunt similare cu cele folosite pe Stația Spațială Internațională. Cu toate acestea, aceasta este prima dată când au fost folosite de un echipaj atât de departe în spațiu.

Astronauții din epoca Apollo, de exemplu, au folosit pungi speciale pentru deșeurile lor.

Toaleta lui Orion, situată în podeaua cabinei, este, de asemenea, atât de zgomotoasă încât este necesară protecția urechilor în timpul utilizării.

Dar este „singurul loc în care poți merge în timpul misiunii unde te poți simți cu adevărat singur pentru puțin timp”, constata astronautul canadian Jeremy Hansen înainte de lansare.

Excrementele sunt plasate în pungi care vor ajunge înapoi pe Pământ împreună cu astronauții.

Înalta oficială a NASA, Lori Glaze, a declarat că, odată ce capsula va reveni pe Pământ, vor putea „interveni și descoperi sursa” problemei.

Când revin astronauții pe Pământ

Echipajul Artemis 2 este programat să se întoarcă pe Pâmânt în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3, ora României, urmând să amerizeze în largul coastei orașului San Diego, California, pentru a încheia misiunea de aproape 10 zile.

Capsula va atinge viteze de până la 38.365 km/h pe măsură ce intră în atmosfera Pământului, o fază cu risc ridicat a misiunii care va pune la încercare scutul termic al lui Orion.

Cei patru astronauți au atins luni o distanță record față de Pământ de aproximativ 405.000 de kilometri, depășind cu aproximativ 6.000 de kilometri recordul anterior deținut de echipajul Apollo 13 timp de 56 de ani.

Oamenii de știință consideră misiunea Artemis 2 a NASA ca un pas important în dezlegarea misterelor legate de formarea sistemului solar.