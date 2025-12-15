Astronomii au depistat o „Cruce a lui Einstein” la o distanță uimitor de mare: „Nu-mi venea să-mi cred ochii când am văzut datele”

Qasarul G2237+0305 este cel mai cunoscut exemplu de „Cruce a lui Einstein”, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia Images

Supernova „SN 2025wny” este incredibil de îndepărtată, aflându-se la aproximativ 10 miliarde de ani-lumină de Pământ. În mod normal, acest lucru ar face imposibilă detectarea ei de către astronomi. Dar o echipă a avut noroc, relatează Gizmodo.

În timp ce scanau cerul în căutarea unor fenomene cosmice tranzitorii, o echipă internațională de astronomi a observat două galaxii aflate în prim-planul unei uriașe pete de lumină. Analize suplimentare cu alte telescoape au arătat că acea pată era o supernovă – și încă una superluminioasă.

Supernovele sunt explozii stelare extrem de puternice și luminoase, care au loc la capătul ciclului de viață al unei stele masive și sunt adesea mai strălucitoare decât o întreagă galaxie înainte de a se estompa după câteva săptămâni sau luni.

Remarcabil în cazul noii descoperiri este faptul că cele două galaxii acționau ca o „lupă cosmică”, amplificând de aproximativ 50 de ori strălucirea acestui tip rar și extrem de energetic de supernovă. Asta înseamnă totodată că „SN 2025wny” este un obiect ultra-rar supranumit o „cruce a lui Einstein” – un tip particular de lentilă gravitațională în care lumina unui obiect foarte îndepărtat (de obicei un quasar, mai rar o supernovă) este deviată de câmpul gravitațional al unei galaxii aflate pe linia de vizare.

Cercetătorii își descriu descoperirile într-un articol recent publicat în The Astrophysical Journal Letters.

Astronomii vorbesc de un „telescop” propriu al naturii

„Este telescopul propriu al naturii”, a declarat într-un comunicat Joel Johansson, autorul principal al studiului și astrofizician la Universitatea Stockholm. „Magnificarea ne permite să studiem o supernovă aflată la o distanță la care observațiile detaliate ar fi altfel imposibile”, subliniază el.

Observațiile astronomice sunt limitate de viteza luminii – adică lucrurile pe care le „vedem” din Univers sunt un produs al distanței lor exprimate în ani-lumină.

Prin urmare, dacă lumina se lovește de ceva pe parcurs, acest lucru apare și în observațiile noastre. De multe ori, acest efect se manifestă ca un „zgomot” nefericit în date.

Alteori însă, aceste obstacole sunt suficient de masive încât să curbeze spațiul-timp prin atracția lor gravitațională, făcând ca lumina să călătorească de-a lungul unui traseu nou, curbat. Din această distorsiune, o lentilă gravitațională, astronomii pot extrage informații valoroase despre acea regiune a Universului.

Noua „Cruce a lui Einstein” a fost confirmată de un observator astronomic din SUA

În cazul supernovei „SN 2025wny”, cele două galaxii intermediare măresc și despart lumina provenită de la supernovă. Semnalele de lumină separate ajung fiecare în câmpul vizual al telescoapelor de la sol la momente diferite, făcând ca supernova să apară sub forma unei imagini ciudate, fragmentate, de unde denumirea de „cruce a lui Einstein”. Pentru observator apar patru-cinci imagini distincte ale aceleiași surse, dispuse aproximativ în formă de cruce în jurul galaxiei lentilă.

„Nu-mi venea să-mi cred ochii când am văzut datele; am crezut că trebuie să fie un artefact al camerei”, a declarat Jacob Wise, coautor al studiului și doctorand la Universitatea Stockholm, în comunicat.

„Totuși, când m-am uitat cu atenție la datele noastre din nopțile precedente, puteam vedea în continuare foarte clar multiplele imagini ale supernovei produse de efectul de lentilă”, a explicat el.

Wise și coordonatorul său, Dan Perley, au trimis rapid observațiile la Observatorul Keck din Hawaii, care a colectat și confirmat semnalul neobișnuit. Într-adevăr, echipa observa o supernovă extrem de strălucitoare, situată la o distanță aparent imposibilă.