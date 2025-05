Astronomii au descoperit „un ac în carul cu fân”: o stea cu un comportament diferit decât oricare alta

Astronomii au descoperit o stea care se comportă diferit de oricare alta observată vreodată, deoarece eliberează o combinație ciudată de unde radio și raze X, motiv pentru care acest astru este considerat un membru exotic al unei clase de obiecte cerești identificate pentru prima dată în urmă cu doar trei ani, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Steaua a fost localizată în galaxia noastră, Calea Lactee, la o distanță de aproximativ 15.000 de ani-lumină de Pământ în direcția constelației Scutului și strălucește la fiecare 44 de minute atât prin unde radio, cât și prin emisii de raze X. Un an-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină într-un an calendaristic, adică 9,5 trilioane de kilometri.

Cercetătorii au declarat că această stea aparține unei clase de obiecte cerești denumite „tranzitorii radio cu perioadă lungă”, cunoscute pentru exploziile lor luminoase de unde radio care apar la fiecare câteva minute până la câteva ore.

Această perioadă este mult mai lungă decât pulsațiile rapide de unde radio detectate de obicei în cazul pulsarilor – un tip de stea neutronică care se rotește rapid, reprezentând nucleul dens și colapsat al unei stele masive după moartea sa.

Văzuți de pe Pământ, pulsarii par să clipească și să se stingă la intervale de timp cuprinse între câteva milisecunde și câteva secunde. „Ce sunt aceste obiecte celeste și cum își generează semnalele neobișnuite rămân un mister”, a declarat astronomul Ziteng Wang de la Universitatea Curtin din Australia, autorul principal al studiului publicat săptămâna aceasta în revista Nature.

Niciuna dintre ipotezele astronomilor nu poate explica pe deplin comportamentul stelei

În noul studiu, cercetătorii au folosit date furnizate de Observatorul orbital de raze X Chandra – dezvoltat de NASA -, telescopul ASKAP din Australia și alte telescoape.

Deși emisia de unde radio de la obiectul cosmic nou identificat este similară cu alte aproximativ 10 exemple cunoscute din această clasă, acesta este singurul care emite și raze X, potrivit cercetătoarei Nanda Rea, astrofizician la Institutul de Științe Spațiale din Barcelona și coautoare a studiului.

Cercetătorii au câteva ipoteze cu privire la natura acestei stele. Ei au spus că ar putea fi un magnetar, o stea neutronică în rotație cu un câmp magnetic extrem, sau poate o pitică albă, un embrion stelar foarte compact, cu o orbită apropiată și rapidă în jurul unei mici stele companion, alături de care formează ceea ce se numește un sistem binar.

„Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu poate explica toate caracteristicile observaționale pe care le-am văzut”, a declarat Ziteng Wang. Stelele cu o masă de până la de opt ori mai mare decât cea a Soarelui nostru par a fi destinate să își sfârșească ciclul de viață devenind pitice albe. În cele din urmă, ele ard tot hidrogenul pe care îl folosesc drept combustibil. Gravitația le face apoi să colapseze și să își expulzeze straturile exterioare în stadiul de „gigantă roșie”, lăsând în urma lor un nucleu compact cu diametrul aproximativ egal cu cel al Pământului – pitica albă.

O descoperire comparată cu acul în carul cu fân

Potrivit cercetătorilor, undele radio observate ar fi putut fi generate de interacțiunea dintre pitica albă și ipotetica ei stea însoțitoare.

„Luminozitatea radio a obiectului variază foarte mult. Nu am văzut nicio emisie radio de la acel obiect înainte de noiembrie 2023. Iar în februarie 2024, am văzut că a devenit extrem de strălucitor. Mai puțin de 30 de obiecte de pe cer au atins vreodată o asemenea strălucire în unde radio. În mod remarcabil, în același timp, am detectat și impulsuri de raze X de la acest obiect. Încă îl putem detecta în unde radio, dar mult mai slab”, a declarat Ziteng Wang.

„Este palpitant să vedem un nou tip de comportament pentru stele”, a adăugat el.

„Detecția cu raze X a fost realizată de telescopul spațial Chandra al NASA. Această parte a reprezentat o descoperire norocoasă. Telescopul era îndreptat, de fapt, spre altceva, dar s-a întâmplat să surprindă sursa în timpul fazei sale luminoase ‘nebunești’. O astfel de coincidență este foarte, foarte rară – ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân”, a explicat Ziteng Wang.