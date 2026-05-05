Astronomii au descoperit un monstru cosmic în „Zona de Evitare” din spatele Căii Lactee

Un super-roi galactic enorm, format din peste 20 de roiuri de galaxii individuale, ascuns în spatele Căii Lactee, este chiar mai mare decât credeau astronomii, afectând mișcarea prin spațiu a tuturor galaxiilor și roiurilor de galaxii din colțul nostru de cosmos, relatează marți site-ul Space.com, citat de Agerpres.

Superclusterul Vela a fost descoperit în 2016 de o echipă condusă de Renee C. Kraan-Korteweg de la Universitatea din Cape Town, Africa de Sud. La aproximativ 870 de milioane de ani-lumină distanță, acesta se află aproape de planul galactic al Căii Lactee.

Astronomii se referă la o regiune din spatele Căii Lactee ca fiind „Zona de Evitare”, deoarece praful dintre stelele galaxiei noastre blochează sau înroșește profund lumina provenită de la galaxiile mai îndepărtate din spatele său.

Având în vedere că această Zonă de Evitare ocupă aproximativ 20% din întregul cer din punctul nostru de vedere de pe Pământ, aceasta este o suprafață cerească considerabilă ce este relativ inaccesibilă.

Astronomii au folosit „fluxurile cosmice” pentru a face lumină asupra unui vecin cosmic enorm

Din fericire, astronomii au propriile metode și mijloace de a ocoli Zona de Evitare, iar recent, Kraan-Korteweg și echipa sa au făcut exact acest lucru pentru a descoperi adevărata scară a vastului Supercluster Vela.

Gravitația provenită de la super-roiurile uriașe influențează mișcările galaxiilor din Univers, apropiindu-le. Vedem aceste mișcări subtile ale galaxiilor ca „fluxuri cosmice”, precum mareele și vârtejurile care poartă galaxiile în toate direcțiile.

Cu toate acestea, deși știam că Superclusterul Vela era excepțional de masiv când a fost descoperit, acesta nu părea suficient de masiv pentru a explica toate fluxurile cosmice observate de astronomi.

Catalogul CosmicFlows, organizat de astronomi din Franța și Hawaii, este o înregistrare a măsurătorilor mișcărilor „particulare” ale galaxiilor sau, mai degrabă, ale mișcărilor lor care se abat de la cele așteptate în conformitate cu expansiunea continuă a spațiului.

Odată ce interacțiunile gravitaționale cu galaxiile din apropiere au fost luate în considerare, orice mișcare particulară excesivă este, prin urmare, rezultatul „fluxurilor cosmice” – atracția gravitațională de-a lungul a sute de milioane sau chiar miliarde de ani-lumină către centre mari de masă.

În acest nou studiu, Kraan-Korteweg și colegii săi, coordonați de Amber Hollinger de la Universitatea Lyon 1 Claude Bernard din Franța, au descoperit originea fluxului cosmic în exces: Superclusterul Vela este mai mare decât se credea.

Cât de mare poate deveni un supercluster?

Folosind 65.518 măsurători ale distanței galaxiilor din cel mai recent catalog CosmicFlows, împreună cu 8.283 de noi deplasări spre roșu ale galaxiilor aproape de planul galaxiei noastre, echipa lui Kraan-Korteweg a reușit să identifice alte galaxii și roiuri de galaxii care aparent fac parte din Superclusterul Vela.

Ei au descoperit că Super-roiul Vela conține o cantitate de materie de aproximativ 33.800 de trilioane de mase solare, răspândită pe un volum de aproximativ 300 de milioane de ani-lumină lățime. Este atât de imens și masiv încât influența sa gravitațională asupra galaxiilor din Univers o depășește chiar și pe cea a Marelui Atractor. Este format din doi pereți de roiuri de galaxii, fiecare cu un miez dens și masiv, care se mișcă unul spre celălalt sub influența gravitației.

„Această descoperire ajută la completarea hărții noastre a Universului apropiat”, a declarat echipa de cercetare într-un comunicat. „Pentru prima dată putem vedea clar unul dintre principalii jucători gravitaționali ascunși în spatele propriei noastre galaxii”, a subliniat acesta.

Echipa lui Kraan-Korteweg a poreclit Superclusterul Vela „Vela-Banzi”, ceea ce înseamnă „dezvăluire largă” în limba isiXhosa din Africa de Sud.

Cercetătorii și-au publicat constatările într-o lucrare urcată pe site-ul pre-print arXiv, acestea urmând să fie evaluate colegial („inter pares”).