Un nou studiu indică un număr fără precedent de planete ca dintr-un celebru film S.F.

Un nou studiu realizat cu ajutorul unui telescop spațial al NASA a identificat aproape 30 de planete neobișnuite care orbitează în jurul a două stele, nu una singură, asemănător cu planeta fictivă din filmele „Star Wars”, locul de origine al protagonistului Luke Skywalker, relatează The Independent.

Astfel de corpuri, denumite de astronomi planete circumbinare, au ținut mult timp de domeniul fanteziei. Până acum au fost doar 18 confirmate, în timp ce numărul celor identificate în jurul unei singure stele depășește 6.000.

Acum, un nou studiu bazat pe observații satelitare a scos la iveală 27 de potențiale planete circumbinare dintr-o singură analiză, folosind o metodă nouă.

„Cea mai mare parte a cunoștințelor noastre actuale despre planete este influențată de modul în care le-am căutat. În general, le-am descoperit pe cele mai ușor de detectat”, a explicat Margo Thorton, doctorandă la University of New South Wales.

„Această metodă nouă ne-ar putea ajuta să descoperim o populație vastă de planete ascunse, în special pe cele care nu sunt perfect aliniate din perspectiva noastră. Ar putea contribui la înțelegerea populației reale de planete din univers”, a declarat Thorton, autoarea unui nou studiu publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cum au descoperit astronomii planetele folosind lumina stelelor pe care le orbitează

Metoda utilizată în acest studiu fusese folosită anterior pentru a caracteriza sisteme formate din două stele care orbitează una în jurul celeilalte, dar nu într-o căutare de amploare pentru planete.

Aceasta monitorizează modul în care orbitele stelelor binare se modifică pe perioade lungi de timp.

Cercetătorii urmăresc apoi variațiile din eclipsele acestor stele, ceea ce poate indica dacă un al treilea corp influențează orbitele – cel mai probabil o planetă.

Astfel de eclipse provoacă o scădere a semnalului luminos al stelei detectat pe Pământ, sugerând prezența unei planete pe orbită.

Pentru a urmări orbitele, oamenii de știință au folosit date provenite de la telescopul spațial TESS al NASA, lansat în 2018 cu misiunea de a căuta exoplanete, denumirea științifică pentru planetele din afara sistemului nostru solar.

Oamenii de știință vorbesc de mii sau zeci de mii de planete ce pot fi descoperite cu metoda lor

„Sunt entuziasmat de potențialul acestei metode în ceea ce privește numărul de planete pe care le-am putea descoperi”, a declarat și astronomul Ben Montet de la UNSW.

„Prin această metodă, am identificat până acum 27 de candidate solide pentru planete în medii complet diferite de propriul nostru sistem solar”, a adăugat Thorton.

Aceste planete „candidate” urmează să fie confirmate în studii viitoare și ar putea avea mase variind de la cea a planetei Neptun până la de 10 ori masa lui Jupiter.

„Am găsit 27 de candidați planetari dintr-un total de 1.590 de sisteme stelare binare, ceea ce reprezintă aproape 2% dintre sistemele binare care ar putea găzdui planete”, a declarat Montet.

„Asta sugerează că ar putea exista mii sau chiar zeci de mii de planete care așteaptă să fie descoperite”, a adăugat el.