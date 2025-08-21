Atac aerian masiv asupra Ucrainei: „A fost lovit un important producător american de electronice” / Rușii au lansat peste 600 de drone și rachete

Pompieri ucraineni intervenind după atacul rusesc din noaptea de 20 spre 21 august. Foto: X / DSNS Ucraina

Rusia a desfășurat peste noapte un „masiv” atac aerian asupra Ucrainei, în care a fost lovit inclusiv un „important producător american de electronice”, a declarat ministrul de externe de la Kiev, Andrii Sîbiga.

Atacul rusesc a fost desfășurat cu sute de drone și rachete hipersonice, balistice și de croazieră care au lovit infrastructura civilă și energetică a Ucrainei, potrivit lui Sîbiga. Forțele aeriene ucrainene au spus că în total au fost lansate 614 mijloace de atac aerian peste noapte.

„Una dintre rachete a lovit un important producător american de electronice din regiunea noastră cea mai vestică, provocând pagube grave și victime. O instalație complet civilă, care nu are nicio legătură cu apărarea sau armata”, a scris el pe rețeaua socială X.

Cea mai vestică regiunea ucraineană este Transcarpatia, care are care are graniță cu România, Ungaria și Slovacia.

Înaltul oficial de la Kiev a subliniat că nu este primul atac rusesc asupra companiilor americane din Ucraina, amintind de loviturile asupra birourilor Boeing din Kiev de la începutul acestui an și alte atacuri.

„Nu există nicio logică sau necesitate militară, ci doar teroare împotriva oamenilor, întreprinderilor și vieții normale din țara noastră. De aceea, eforturile de a forța Rusia să pună capăt războiului sunt atât de importante și reiterăm disponibilitatea Ucrainei de a depune toate eforturile pentru a apropia pacea”, a adăugat el.

Ce fabrică a fost lovită în Transcarpatia

Imagini apărute sugerează în regiunea Transcarpatia a fost lovită fabrica din Mukachevo a Flextronic (Flex), o multinațională americano-singaporeză specializată în producerea de componente electronice pe comandă și a treia cea mai mare din lume în domeniu.

The Russian enemy struck an enterprise in the Mukachevo district, Zakarpattia region, with cruise missiles, destroying warehouse facilities and causing a fire. People have been injured. pic.twitter.com/d7aBFlMI7r — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 21, 2025

Potrivit Kyiv Independent, mai multe persoane au fost rănite și s-au declanșat la o mare fabrică de electronice din Mukachevo.

Serviciile de urgență au intervenit la fața locului, a precizat consiliul municipal din Mukachevo, care a sfătuit ulterior locuitorii să țină ferestrele închise și să rămână în case din cauza incendiului provocat de atacul ruses cu rachete.

În fabrica operată de Flex lucrează aproximativ 800 de angajați în tura de noapte, a declarat un angajat al fabricii pentru Kyiv Independent.

Majoritatea angajaților fabricii s-au evacuat în adăposturi modulare din beton din incintă când a fost emisă prima alertă de raid aerian.

Fabrica nu produce bunuri pentru sectorul apărării, iar clădirile de acolo probabil distruse de incendiu ca urmare a atacului rus, a adăugat angajatul fabricii.

Doisprezece persoane au fost spitalizate în Mukachevo ca urmare a atacului rus, dintre care 10 au fost transportate la spitalul St. Martin din oraș de către serviciile de urgență, iar alte două victime au ajuns pe cont propriu, a raportat consiliul local.

Unde au mai lovit rușii peste noapte

Explozii au fost auzite în regiunea Rivne, în atacul rusesc din noaptea de miercuri spre joi, când a fost emisă o alertă de raid aerian în toată Ucraina.

Trei explozii au fost auzite în regiunea Rivne, după ce avioanele de vânătoare rusești MiG-31, capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, au decolat.

Regiunea Rivne din vestul Ucrainei se află departe de linia frontului și este situată la aproximativ 304 kilometri vest de Kiev.

Peste noapte în capitala Ucrainei, presa locală a scris că drone rusești Shahed se apropiau de Kiev. Dronele zburau în spațiul aerian deasupra periferiilor Kievului, a raportat administrația militară a orașului la 3:48 dimineața, ora locală.

Apărarea aeriană a intrat în acțiune în capitala Ucrainei în timpul atacului rus, a raportat administrația militară a orașului Kiev la ora 3:55 dimineața. Mulți locuitori ai capitalie și-au petrecut noaptea la metrou.

A large-scale russian missile attack has once again targeted Ukraine. The night was difficult, with few people able to get any sleep. Air raid sirens blared throughout the night.



russia attacked Zaporizhzhia, Lviv, Mukachevo, Dnipro, Sumy, Lutsk, and Rivne, and also attempted to… pic.twitter.com/wnLoqoY8wO — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) August 21, 2025

Forțele aeriene ucrainene au raportat încă de la început că zeci de drone rusești se îndreaptă spre vestul Ucrainei, inclusiv spre regiunile Liov, Ternopil și Hmelnîțkîi.

Explozii au fost raportate a fost auzită în mai multe orașe din vestul Ucrainei, precum Liov, Luțk și Mukacevo, au raportat ulterior mass-media.

Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra orașului Lviv, ucigând o persoană și rănind alte două, a spus guvernatorul Maksym Kozytskyi după atac. Zeci de case au fost avariate, a declarat el.

Cu ce a fost atacată Ucraina peste noapte:

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat peste noapte 614 mijloace de atac aerian: