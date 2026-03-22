Atac al unui urs în județul Mureș. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a intervenit de urgență duminică, pentru salvarea unui bărbat de 58 de ani atacat de un urs într-o pădure dintre localitățile Torba și Abud.

La fața locului au fost mobilizați imediat pompierii din cadrul punctului de lucru Miercurea Nirajului, alături de o ambulanță SMURD și elicopterul medical de la Brașov.

În momentul sosirii salvatorilor, victima a fost găsită singură în pădure.

”În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură deschisă la membrul superior stâng”, a precizat ISU Mureș, citat de News.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la UPU Târgu Mureş.

Incident vine la scurt timp după un alt atac violent raportat în județul Mureș, în luna februarie 2026, când un bărbat de 45 de ani a fost rănit grav de o ursoaică în timp ce se afla cu animalele la pășunat în apropierea localității Maiad.