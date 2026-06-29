Atac armat în Germania. Mai mulți morți

Incidentul a avut loc în orașul Stade, din nordul Germaniei, iar un suspect de sex masculin a fost reținut, a anunțat luni poliția, scrie Reuters.

Cinci persoane au murit luni în urma atacului armat din orășelul aflat nu departe de Hamburg.

„Au fost trase focuri de armă lângă un centru pentru tineret din centrul orașului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției, citat de presa locală.

Potrivit acesteia, incidentul a avut loc într-un centru pentru tineret din centrul orașului Stade, un oraș cu puțin sub 50.000 de locuitori.

Unele relatări au menționat existența mai multor suspecți, dar poliția nu a confirmat imediat acest lucru.

Motivele din spatele actului sângeros sunt în prezent complet neclare

Situația este în plină desfășurare. „Vă rugăm să evitați zona!”, a anunțat Direcția de Poliție din Lüneburg pe contul de X, scrie ziarul german Bild.

Anchetatorii au început să strângă probe și să intervieveze martori.