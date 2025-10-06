Atac armat în Sydney, unde un bărbat de 60 de ani a început să tragă cu pușca de la geam spre o stradă plină de oameni: Cel puțin 16 răniți

Un trăgător a semănat panică duminică noapte, trăgând de zeci de ori într-o stradă comercială foarte aglomerată din Sydney, rănind 16 persoane, a anunțat luni poliția australiană, citată de France Presse.

Motivele suspectului în vârstă de 60 de ani, arestat și internat în spital, rămân necunoscute, forțele de ordine excluzând, în acest moment, orice legătură cu terorismul sau crima organizată.

Incidentul, rar într-o țară în care portul de arme este strict controlat, s-au petrecut în cartierul central Inner West.

Potrivit poliției, bărbatul de 60 de ani a tras la întâmplare din locuința sa, situată la etajul de deasupra unui magazin, unde a fost arestat la aproape două ore după ce incidentul a fost sesizat autorităților.

„A fost panică. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nu am înțeles ce se întâmplă”, a declarat Joe Azar, care lucra într-un birou în apropiere când a auzit ceea ce a crezut inițial că sunt artificii sau pietre aruncate în geamuri.

„Parbrizul unei mașini a explodat, apoi geamul stației de autobuz s-a spart”, a povestit el pentru ziarul The Sydney Morning Herald.

Potrivit unui nou bilanț al poliției de luni, 16 persoane au fost rănite și au fost trase aproximativ 50 de focuri de armă.

Inițial, duminică, forțele de ordine anunțaseră că 20 de persoane au fost rănite și că au fost trase aproape o sută de focuri de armă.

Autorul „trăgea fără discernământ asupra vehiculelor care treceau, inclusiv asupra vehiculelor de poliție”, a afirmat poliția.

O pușcă a fost confiscată în momentul arestării suspectului, care a fost transportat la spital pentru a fi îngrijit pentru răni minore suferite în timpul arestării. El nu a fost pus sub acuzare în acest stadiu.

„Parcă eram într-un film”

În urma incidentului, un bărbat s-a prezentat la spital cu o rană prin împușcare. Are șanse mari de supraviețuire, potrivit poliției.

Celelalte persoane au fost îngrijite pentru răni cauzate de șrapnel, în special de sticlă, iar mai multe au fost transportate la spital.

„A fost foarte zgomotos, cu „bang, bang, bang”, flashuri, scântei, fum, tot tacâmul”, a povestit un martor, care s-a prezentat sub numele de Tadgh, pentru canalul ABC. „Parcă eram într-un film, serios”, a adăugat el.

Împușcăturile în masă sunt relativ rare în Australia.

Armele automate și semiautomate sunt interzise în țară de la atacul în masă din 1996 de la Port Arthur, Tasmania, în timpul cărora un singur trăgător a ucis 35 de persoane.

În luna august a acestui an, Dezi Freeman a fugit în sălbăticie după ce a fost acuzat că a ucis doi polițiști. El este încă în libertate.

În 2022, șase persoane, dintre care doi polițiști, au fost ucise într-un schimb de focuri în apropierea micului oraș Wieambilla, din Queensland.