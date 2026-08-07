Atac armat într-o școală din Thailanda. Un elev de 14 ani și-a ucis bunicii, apoi a deschis focul în clase / Peste 30 de răniți și 5 morți

Un elev a deschis focul vineri la o școală din provincia Nonthaburi, la nord de Bangkok, ucigând și rănind mai multe persoane, au declarat autorităţile thailandeze, potrivit BBC.

UPDATE: Peste 30 de persoane au fost rănite, nouă dintre acestea fiind „grav rănite”, a anunțat prim-ministrului Thailandei după atacul de la Școala Debsirin Nonthaburi.

Cele cinci victime sunt profesori. A șasea victimă este atacatorul, un băiat de 14 ani care și-a ucis cu un pistol bunicii acasă, înainte de a se îndrepta spre școală.

Incidentul de vineri a reînnoit apelurile adresate autorităților thailandeze de a revizui măsurile de control al armelor din țară, Thailanda având una dintre cele mai ridicate rate de deținere de arme din Asia de Sud-Est.

UPDATE: Șase persoane au murit în urma împușcăturilor, a declarat poliția reporterilor prezenți la fața locului. Poliția thailandeză a anunțat anterior că și presupusul autor al împușcăturilor a decedat.

Cel puțin 15 persoane sunt rănite, dintre care două se află în stare critică, mai anunță autoritățile citate de BBC.

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O situație de criză a fost anunțată la primele momente ale dimineții la Școala Debsirin Nonthaburi. În timp ce cursurile erau în desfășurare, focurile de armă au declanșat panica printre elevi și profesori.

Un elev a declarat pentru Reuters că a crezut inițial că sunetul focurilor de armă provenea de la petarde care explodau sau de la cineva care lovea un obiect. „La început nu mi-am dat seama că era o armă”, a spus el. „S-au auzit multe focuri: bang, bang, bang. Apoi s-a făcut liniște. După aceea, a început din nou.”

Imaginile difuzate de echipele de intervenție au surprins momentul în care elevii ieşeau în valuri din clădire, în timp ce curtea școlii a fost rapid înconjurată de ambulanțe și trupe de poliție.

Autoritățile au anunțat că un profesor a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite într-un atac. Poliţia l-a identificat pe autor ca fiind un elev care s-a sinucis imediat după comiterea faptei.