Atac armat într-o universitate din Virginia. Două persoane în stare critică

Imagine ilustrativă cu o mașină de poliție din New York. Sursa foto: Brphoto | Dreamstime.com

Două persoane au fost rănite într-un atac armat joi într-o clădire academică a Universității Old Dominion din Virginia, SUA, iar atacatorul a fost ucis, conform anunțului făcut de instituția de învățământ, a scris CNN.

Reprezentanții universității au spus că atacatorul a fost „neutralizat” la scurt timp după ce a deschis focul.

„Nu mai există o amenințare activă la adresa comunității din campus”, a precizat universitatea.

Cele două persoane rănite sunt în stare critică și au fost transportate la Spitalul General Sentara din Norfolk, a declarat purtătoarea de cuvânt a unității sanitare, Jennifer Lewis.

Universitatea a anunțat că a anulat cursurile și operațiunile în campus pentru restul zilei.

Atacul din Constant Hall, clădirea principală a Colegiului de Afaceri, a avut loc cu doar câteva zile înaintea vacanței care va începe luni.

Studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar au primit mâncare și consiliere după incident, a declarat președintele universității, Brian Hemphill.

„Transmit gândurile și rugăciunile mele către cei afectați de incident, precum și către întregul campus și comunitatea mai largă”, scrie în mesajul transmis de acesta.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat într-o postare pe platforma X că personalul instituției „oferă asistență și colaborează cu autoritățile locale”.

Universitatea Old Dominion are aproximativ 24.000 de studenți, conform datelor oferite de instituția de învățământ. Este situată în Norfolk, la aproximativ 145 de kilometri sud-est de Richmond și la 320 de kilometri sud-est de Washington, DC.

