Atac armat la un festival cu mii de oameni din Toronto: Doi morți și patru răniți grav

Aproximativ 13.000 de persoane participau la un festival de salsa în momentul în care doi indivizi au deschis focul într-o zonă populară din Toronto, potrivit BBC.

Poliția din Toronto a primit sesizări cu privire la prezența unui trăgător activ pe bulevardul St Clair sâmbătă seara, în jurul orei locale 20:12.

La fața locului, forțele de ordine au găsit șase victime cu răni prin împușcare, iar două dintre acestea au fost declarate decedate.

Ulterior, la o conferință de presă, atoritățile au declarat că incidentul a fost un schimb de focuri între două persoane și că au fost recuperate două arme de foc.

Până în prezent, nicio persoană nu a fost arestată, iar ancheta este în curs de desfășurare.

La festivalul stradal din Toronto participau mii de oameni, spun autoritățile. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Adjunctul șefului poliției din Toronto, Francisco Barredo, a descris scena ca fiind „foarte haotică” și a precizat că, în momentul producerii incidentului, la festival se aflau aproximativ 13.000 de persoane.

Cetățenilor li s-a cerut să evite zona, unde rămâne mobilizat un număr mare de forțe de ordine. De asemenea, persoanele care dețin informații sau au fost martori la incident sunt îndemnate să contacteze poliția.