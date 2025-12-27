Atac cibernetic de tip ransomware la Complexul Energetic Oltenia. Compania a sesizat DIICOT

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia, informează News.ro.

„În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, a fost identificat un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, care a afectat infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului, unele documente şi fişiere au fost criptate, iar mai multe aplicaţii informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicaţii de management al documentelor, serviciul de e-mail şi site-ul societăţii. Activitatea companiei a fost parţial afectată, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional”, anunţă compania.

Imediat după constatarea incidentului, sistemele afectate au fost izolate, iar situaţia a fost raportată Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei şi altor autorităţi competente.

De asemenea, conducerea societăţii a depus o plângere penală la DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice.

„Încă de la momentul identificării atacului, specialiştii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucţie a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranţă existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum şi existenţa unei eventuale exfiltrări de date. Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autorităţile competente şi depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”, transmite compania.

În urmă cu o săptămână, un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.