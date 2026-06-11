Atac confirmat asupra unei rafinării rusești. Kievul anunță și lovirea altor obiective

Armata ucraineană a declarat joi că forţele sale au lovit rafinăria de petrol Afipski din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, precum şi obiective legate de producţia de drone, informează Reuters, preluată de News.ro.

Un comunicat emis de Statul Major General al armatei a precizat că a izbucnit un incendiu după ce rafinăria a fost lovită în timpul nopţii.

Oficialii ruşi din regiunea Krasnodar declaraseră deja că un incendiu provocat de căderea resturilor unei drone a fost stins la faţa locului.

„Rafinăria Afipski este una dintre cele mai mari uzine de rafinare a petrolului din sudul Federaţiei Ruse. Volumul său anual de prelucrare este de 6,25 milioane de tone pe an. Unitatea produce motorină, benzină, păcură şi alte produse petroliere, care sunt utilizate pentru a susţine economia şi logistica militară a statului agresor”, arată Statul Major al armatei ucrainene.

Russia had another restless night. Ukrainian drones attacked the Afipsky oil refinery in the Krasnodar Krai. A massive fire has reportedly broken out on the facility's grounds. pic.twitter.com/Q89vs0y956 — WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026

Armata ucraineană a declarat, de asemenea, că forţele sale au lovit ⁠obiective din Crimeea controlată de Rusia legate de ⁠producţia ​de drone ​şi nave.