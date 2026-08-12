Atac cu dispozitiv incendiar la Ambasada României din Elveția. Precizările MAE

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc, anunță Ministerul de Externe într-un comunicat de presă.

„Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri”, precizează diplomația română.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită în urma incidentului.

„Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, precizează MAE.

Urmările incidentului de la Ambasada României la Berna Foto: MAE

Potrivit publicației locale Swiss Info, ancheta care vizează infracțiunea de incendiere, este desfășurată de Poliția cantonală din Berna, sub coordonarea Parchetului.

Presa elvețiană scrie că s-au înregistrat pagube materiale, dar nimeni nu a fost rănit. Pe durata operațiunii, pompierii au deviat temporar traficul pietonal din zona ambasadei.