Atac cu dispozitiv incendiar la Ambasada României din Elveția. Precizările MAE
Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc, anunță Ministerul de Externe într-un comunicat de presă.
„Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri”, precizează diplomația română.
Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită în urma incidentului.
„Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, precizează MAE.
Potrivit publicației locale Swiss Info, ancheta care vizează infracțiunea de incendiere, este desfășurată de Poliția cantonală din Berna, sub coordonarea Parchetului.
Presa elvețiană scrie că s-au înregistrat pagube materiale, dar nimeni nu a fost rănit. Pe durata operațiunii, pompierii au deviat temporar traficul pietonal din zona ambasadei.