Atac cu drone la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Doi civili au murit

O dronă a lovit un punct de trecere a frontierei și alte două au căzut în apropierea acestuia, în Ucraina, scriu Reuters și Unimedia.

Dronele rusești au lovit în cursul nopții un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, a anunțat miercuri Serviciul de Grăniceri al Ucrainei într-o postare pe Facebook.

Atacul a avut loc în zona punctului de trecere Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina).

Potrivit informațiilor, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Dronele au căzut pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere a fost sistată.

Ulterior, la ora 01:45, oficialii ucraineni au anunțat că, în urma atacului, doi civili au murit și alți doi au fost răniți. Cetățenia acestora nu este stabilită la moment.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației, scrie Unimedia.

Cu câteva ore mai devreme, în ziua de miercuri, o dronă a căzut în apropierea unui sat din raionul Rîșcani, provocând 4 focare de incendiu într-un lan de floarea-soarelui.

Drona, identificată de autorități ca fiind una de tip Shahed, a intrat inițial în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei, a traversat teritoriul țării și a ieșit în direcția Iași, România, înainte de a reintra pentru a se prăbuși în Rîșcani.

Traficul aerian din Republica Moldova a fost restricționat temporar.

Rusia a atacat, de asemenea, în cursul nopții capitala Ucrainei, Kiev, omorând cel puțin cinci oameni.