Atac cu foarfecele la Londra. Patru bărbați au fost răniți de o femeie

Patru bărbaţi au fost înjunghiaţi miercuri în cartierul Covent Garden din centrul Londrei şi o femeie a fost arestată, informează Reuters, preluată de Agerpres. Poliţia londoneză crede că este vorba despre „un incident legat de sănătatea mintală”.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de posesie de armă ofensivă şi de agresiune, a relatat Sky News. Poliţia a anunţat că „poliţiştii au confiscat o pereche de foarfece de la faţa locului”. Covent Garden este o zonă foarte populară pentru turişti.

Cei patru bărbaţi răniţi au fost trataţi la faţa locului şi apoi transportaţi la un centru pentru tratarea traumelor după incidentul de pe strada Endell de miercuri după-amiază, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanţă din Londra.

Poliţia Metropolitană informează că patru bărbaţi, în vârstă de 34,39, 42 şi 52 de ani, au fost înjunghiaţi. Nu există informaţii suplimentare privind gravitatea rănilor suferite, scrie DPA.

„Am trimis un echipaj de ambulanţă, un paramedic într-o maşină de răspuns rapid şi un ofiţer pentru răspuns la incident. De asemenea, am trimis o ambulanţă aeriană. Am tratat patru pacienţi la faţa locului şi apoi i-am transportat cu maşina la un centru major pentru traume”, a precizat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanţă din Londra.

În primă instanţă poliţia a anunţat că trei persoane au fost înjunghiate în acest incident, dar ulterior a precizat că numărul răniţilor este de patru.