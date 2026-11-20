Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice în noaptea de joi spre vineri, lovind trei poduri din capitala ucraineană, la mai puțin de o zi după ce Vladimir Putin a spus că riposta Moscovei la faptul că Ucraina a lovit de mai multe ori săptămâna aceasta podul Kerci va fi „dureroasă”.

Traficul între cele două maluri ale capitalei ucrainene a fost afectat de loviturile rusești, iar în mai multe cartiere au izbucnit incendii, potrivit Reuters, Kyiv Post și Kyiv Independent.

În oraș au fost semnalate, de asemenea, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, încălzire și apă, în urma atacurilor asupra infrastructurii critice.

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte două rănite în urma atacului asupra Kievului, au anunțat autoritățile.

Alerte de raid aerian au fost declanșate în toate regiunile țării pe fondul atacului combinat cu rachete și drone, în timp ce, pe parcursul nopții, s-au auzit explozii în întreaga țară.

Trei poduri lovite în Kiev

Primarul Vitali Klitschko a spus că au fost avariate la podurile Podilsko-Voskresenskyi și Darnytskyi, iar Podul de Sud a fost lovit din nou.

Traficul a fost suspendat pe Podul Podilsko-Voskresenskyi și autoritățile evaluează pagubele suferite de Podul Darnytskyi.

Podul de Sud a rămas parțial operațional, permițând circulația vehiculelor doar de pe malul stâng spre malul drept, cu limite de greutate de 10 tone pentru vehiculele obișnuite și de 18 tone pentru transportul public.

Klitschko a îndemnat locuitorii să evite deplasările inutile cu mașina și a solicitat companiilor să introducă munca la distanță acolo unde este posibil.

O serie de explozii au zguduit Kievul în cursul nopții, în timp ce apărarea aeriană ucraineană încerca să răspundă la rachetele inamice.

Autoritățile municipale au semnalat incendii și pagube în cel puțin trei cartiere: Obolonskyi, Podilskyi și Holosiivskyi.

Putin: „Riposta noastră va fi mult mai dureroasă”

În conferința de presă susținută joi la Shenzhen, imediat după discuțiile purtate alături de Donald Trump și Xi Jinping, președintele rus a comentat situația podului Crimeei.

Liderul de la Kremlin a afirmat că luase în calcul un posibil armistițiu în mai multe zone aflate sub control rusesc, dar că, în urma atacurilor repetate asupra podului, nu vor mai avea loc negocieri.

„Nu folosim acest pod pentru a transporta echipamente militare sau pentru a muta bunuri militare, nici măcar petrol și produse petroliere. Aceasta este o facilitate pur civilă”, a susținut Vladimir Putin.

El a avertizat că Rusia va răspunde acestor lovituri: „Măsurile noastre de ripostă vor fi mult mai dureroase”.

Podul peste strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea anexată în 2014, a fost lovit de forțele ucrainene de trei ori în această săptămână. O secțiune-cheie a podului Kerci s-a prăbușit după un atac pe 17 noiembrie.

Rusia vrea „să rupă în două” rețeaua din Kiev

Loviturile de peste noapte vin după o atacuri repetate ale Rusiei, în ultima vreme, asupra podurilor care leagă malurile estic și vestic ale râului Dnipro din Kiev.

În evaluarea sa din 14 noiembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că intensificarea atacurilor Rusiei asupra podurilor din Kiev ar putea face parte dintr-un efort de a diviza rețeaua electrică a capitalei de-a lungul râului Dnipro.

Conform ISW, Moscova are ca scop să perturbe traficul civil și logistica, izolând în același timp anumite părți ale rețelei electrice a Ucrainei, ceea ce ar îngreuna redistribuirea energiei electrice pe timp de iarnă.

Pe măsură ce temperaturile scad, forțele ruse au atacat în repetate rânduri infrastructura energetică și de transport a Ucrainei, punând în pericol serviciile esențiale pentru civili.