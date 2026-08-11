Atac rusesc cu rachete balistice și bombe ghidate asupra Kievului și Zaporojie. Mai mulți morți, incendii uriașe

Autoritățile ucrainene au anunțat un atac rusesc masiv, combinat, care s-a soldat cu 6 morți în orașul Zaporojie și au provocat incendii la Kiev. Atacul a fost revendicat de Ministerul rus al Apărării, care a susținut că forțele sale au vizat fabrici și depozite militare, relatează Reuters și ziarul ucrainean Pravda.

În orașul Zaporojie, din sud-estul țării, cel puțin şase persoane au fost ucise şi 19 au fost rănite, a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale, Ivan Fedorov.

Potrivit acestuia, armata rusă a lansat un atac „masiv” cu rachete şi bombe aeriene ghidate, avariind blocuri de locuinţe şi clădiri nerezidenţiale.

Mai multe incendii au izbucnit la locurile atacului, iar o parte a orașului a rămas fără energie electrică.

Another morning that not every Ukrainian will live to see.



Zaporizhzhia.



russian terrorists turned the night into hell.



At least 5 people were killed and 20 wounded in the overnight attack. pic.twitter.com/vIPRiyaYFd — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 11, 2026

Au fost declanșate alerte de raid aerian și la Kiev, unde administrația militară a capitalei a anunțat că depozite dintr-un cartier central au luat foc, iar o persoană a fost rănită.

🇷🇺The Russian armed forces launched a coordinated attack on defense industry facilities and transportation and logistics hubs in Kyiv and Zaporizhzhia, according to a statement from the Ministry of Defense.



The video shows the aftermath of one of the attacks in Kyiv🇷🇺 pic.twitter.com/TKF1XRNLTh — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 11, 2026

În cursul nopții, primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a avertizat pe locuitori că orașul este atacat și i-a îndemnat să se adăpostească.

Conform forțelor aeriene ucrainene, rușii au atacat Zaporojie și Kievul cu rachete antinavă Zircon și rachete balistice Iskander, lansate din regiunile ruse Kursk, Rostov, Voronej și Oriol. În plus, forțele ruse au utilizat 120 de drone de atac de tip Shahed, precum și drone-momeală de tip „Parodiya”.

Ministerul rus al Apărării a revendicat atacurile, susținând însă că au fost „îndreptate împotriva întreprinderilor din sectorul militar-industrial şi a centrelor de transport şi logistică din oraşele Kiev şi Zaporojie”.

Ministerul rus al Apărării a mai precizat că a interceptat sau distrus, în cursul nopții, 396 de drone ucrainene deasupra a 15 regiuni.