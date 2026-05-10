Atac din USR la adresa PSD. „Guvernarea nu este un joc între gașca de la Craiova și cea de la Timișoara”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că partidele care l-au demis pe Ilie Bolojan trebuie să vină cu o propunere de premier întrucât PNL și USR nu mai au încredere în social-democrați. Ministrul USR a adăugat că guvernarea nu poate fi un joc între „gașca de la Craiova și cea de la Timișoara”, informează Digi24.ro.

„Nu mai e niciun element de care să te poți ancora pentru a mai avea încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc între gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul într-o anumită funcție”, a declarat Radu Miruță, referire la organizațiile PSD din care provin președintele Sorin Grindeanu (Timiș) și secretarul general Claudiu Manda (Dolj).

Întrebat de scenariile privind viitorul executiv, ministrul a subliniat că deja există o majoritate formată din PSD și AUR.

„Acum avem o coaliție PSD AUR, au avut 281 de voturi în Parlament (…) Avem o coaliție, că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate încrucișat, e o problemă pentru România”, crede Miruță.

Acesta susține că USR și PNL își vor menține, în discuțiile de la Cotroceni, poziția comună deja adoptată.

„A fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și PNL să facem un front comun. Vom merge la Cotroceni cu același mesaje, susținem același lucru. Vă spuneam de cele două tabere, ca un joc cu trasul de sfoară. USR și PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi trebuie să fii al cuiva”, a conchis Radu Miruță.