Un atac cu drone ucrainene asupra unei zone turistice din Crimeea a ucis trei persoane și a rănit 16, a declarat cel mai înalt oficial rus din Peninsulă, potrivit Reuters.

Serghei Aksyonov numit la conducerea Crimeei de Moscova a scris pe Telegram că acesta este bilanțul loviturii ucrainene din zona Foros.

Ministerul Apărării rus a afirmat că „în jurul orei 19:30, ora Moscovei (aceeași oră în România), în zona stațiunii din Crimeea, unde nu există niciun obiectiv militar, forțele armate ucrainene au lansat un atac terorist folosind drone de luptă echipate cu încărcături explozive puternice”.

Krymsky Veter, un site web independent dedicat actualității din Crimeea, a scris că probabil înalți oficiali erau cazați la casele de vacanță din regiune, așa numitele „dacha”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a denunțat incidentul ca fiind „încă un act de terorism al regimului de la Kiev”.

„Iar NATO și Uniunea Europeană, atunci când caută agresorul pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea acest lucru”, a declarat ea pentru agenția de știri TASS, susținând că „ei sunt cei care provoacă destabilizare și răspândirea terorismului în Europa, prin sprijinul acordat regimului de la Kiev și prin furnizarea de arme acestuia.”

Oficialii ucraineni nu au făcut până la ora publicării acestei știri nicio declarație cu privire la incident

Aksyonov a afirmat anterior că o școală din oraș a fost, de asemenea, avariată, iar resturile unei drone căzute au provocat incendii pe un câmp lângă Yalta, de-a lungul țărmului sudic al Crimeii.

Mikhail Rozvozhayev, guvernatorul Sevastopolului, portul de origine al Flotei ruse din Marea Neagră, a scris pe Telegram că unitățile antiaeriene au doborât trei drone în zonă.

Crimeea este o zonă de vacanță populară încă din perioada sovietică, atât pentru turiști, cât și pentru elita comunistă.

Foros a câștigat notorietate internațională în 1991, când președintele sovietic Mihail Gorbaciov a fost reținut pentru scurt timp într-o dacha guvernamentală în timpul unei tentative de lovitură de stat.