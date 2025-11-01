Atac lângă București în noaptea de Halloween. Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat care l-a alungat de la colindat / „Vecinul meu e în drum spre spital”

Poliția a fost sesizată vineri seară, printr-un apel la 112, că o persoană a fost înjughiată în Green City, un complex rezidențial din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că agresorul este un minor de 13 ani.

„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.

Persoana agresată, un bărbat de 41 de ani, a primit îngrijiri medicale și fost transportată ulterior la spital, a mai precizat sursa citată.

„Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia, care a stabilit că agresorul are 13 ani.

Băiatul se afla cu alți doi copii la colindat de Halloween când a comis atacul, potrivit Antena 3. Victima l-ar fi apostrofat pe minor, reproșând-i că a mai venit la colindat, iar minorul l-a înjunghiat în spate.

Incidentul a fost confirmat și de rezidenții complexului de lângă București, potrivit unor mesaje consultate de HotNews. „La o vizită a unor copii colindători din Jilava în fata porții vecinului meu, după un schimb de replici unul dintre copii a scos cuțitul si l-a înjunghiat de 2 ori. Acum vecinul meu e în drum spre spital”, a scris unul dintre rezidenți pe un grup al locatarilor din Green City.

În acest caz se continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, a mai transmis Poliția.