Atac israelian asupra unei baze din Iran: „Am lovit capacități critice pentru dezvoltarea armelor nucleare”

Imagine din satelit surprinsă pe 11 martie 2026: Vedere asupra instalației Taleghan 2 din complexul militar Parchin, după loviturile aeriene efectuate la aproximativ 30 km de Teheran. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Armata israeliană (IDF) a afirmat joi că a lovit recent complexul Taleghan de lângă Teheran, după ce a observat că regimul iranian încerca să refacă instalațiile folosite pentru programul secret de dezvoltare a armelor nucleare, potrivit The Times of Israel, citat de News.ro.

Baza Taleghan a fost lovită în timpul ataculor aeriene efectuate de forţele aeriene în zonă în ultimele zile.

IDF susţine că, în ultimii ani, Iranul a folosit acest complex pentru „dezvoltarea de explozibili avansaţi şi pentru efectuarea de experimente sensibile în cadrul proiectului AMAD”, presupusul program secret iranian de dezvoltare a armelor nucleare.

Complexul Taleghan fusese lovit de Israel şi în octombrie 2024, în cadrul unor represalii la un atac cu rachete, însă armata israeliană susţine că a detectat recent măsuri de reabilitare a sitului.

„Regimul iranian a continuat eforturile de a dezvolta capacităţile necesare pentru o armă nucleară”, declară IDF, adăugând că noul atac face parte dintr-o „serie de operaţiuni” menite să afecteze aspiraţiile nucleare ale Teheranului.

O serie de explozii puternice au zguduit joi vestul capitalei iraniene, în a treisprezecea zi a conflictului în care sunt implicate Israelul și Statele Unite. Jurnaliștii AFP au raportat coloane de fum care se ridică deasupra orașului, deși țintele vizate nu au fost încă identificate oficial.