Skip to content
Actualitate

Atac israelian asupra unei baze din Iran: „Am lovit capacități critice pentru dezvoltarea armelor nucleare”

Cristina Stoian

Armata israeliană (IDF) a afirmat joi că a lovit recent complexul Taleghan de lângă Teheran, după ce a observat că regimul iranian încerca să refacă instalațiile folosite pentru programul secret de dezvoltare a armelor nucleare, potrivit The Times of Israel, citat de News.ro.

Baza Taleghan a fost lovită în timpul ataculor aeriene efectuate de forţele aeriene în zonă în ultimele zile.

IDF susţine că, în ultimii ani, Iranul a folosit acest complex pentru „dezvoltarea de explozibili avansaţi şi pentru efectuarea de experimente sensibile în cadrul proiectului AMAD”, presupusul program secret iranian de dezvoltare a armelor nucleare.

Citește și

Complexul Taleghan fusese lovit de Israel şi în octombrie 2024, în cadrul unor represalii la un atac cu rachete, însă armata israeliană susţine că a detectat recent măsuri de reabilitare a sitului.

„Regimul iranian a continuat eforturile de a dezvolta capacităţile necesare pentru o armă nucleară”, declară IDF, adăugând că noul atac face parte dintr-o „serie de operaţiuni” menite să afecteze aspiraţiile nucleare ale Teheranului.

O serie de explozii puternice au zguduit joi vestul capitalei iraniene, în a treisprezecea zi a conflictului în care sunt implicate Israelul și Statele Unite. Jurnaliștii AFP au raportat coloane de fum care se ridică deasupra orașului, deși țintele vizate nu au fost încă identificate oficial.

Citește și